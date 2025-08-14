Slušaj vest

Porodica Kulić dodala je sprat na kući u Nišu, imajući u vidu da je on za oca Miljaninog sina Željka, Ivana Marinkovića.

Ivan i Miljana su oduševljeno govorili o ovome.

- Marija Kulić je za mene napravila gornji sprat, pogledajte preko kapije, videćete... Goli su zidovi, doduše... Izvukla je samo struju i vodu, tu mi je rekla da mogu da budem, nema nameštaja, nema ničega... Imam struju i vodu, valjda će mi doneti nešto da pojedem i popijem - rekao je Ivan Marinković.

- Da popiješ sigurno, a da pojedeš nešto kasnije (smeh) - ubacila se Miljana u razgovor.

- Sad samo pijemo - rekao je Ivan potom.

- Da, tako je - kazala je Miljana, a onda su se dotakli ciljeva.

"Saznaćete brzo nešto vezano za Željka..."

- O ciljevima ćemo pričati krajem avgusta, bićete obavešteni - rekao je Ivan.

- Naši ciljevi su vezani za Željka, saznaćete vrlo brzo - istakla je Miljana.

Marija Kulić zbog Marinkovića prolila gorke suze

- Pamtim kad sam bio u Nišu i kad su krenuli na more i mi ih pakujemo, Marija ulazi u kola i Željko unutra, ona se okreće ka meni i plače. Tad sam bio siguran koliko brine o njemu i koliko joj je drago što sam ja tu.

kurir.rs/blic

