Slušaj vest

Porodica Kulić dodala je sprat na kući u Nišu, imajući u vidu da je on za oca Miljaninog sina Željka, Ivana Marinkovića.

Ivan i Miljana su oduševljeno govorili o ovome.

- Marija Kulić je za mene napravila gornji sprat, pogledajte preko kapije, videćete... Goli su zidovi, doduše... Izvukla je samo struju i vodu, tu mi je rekla da mogu da budem, nema nameštaja, nema ničega... Imam struju i vodu, valjda će mi doneti nešto da pojedem i popijem - rekao je Ivan Marinković.

MILJANA KULIĆ OPET IMA 100 KG! Nišlijka u Zadrugu 5 stigla u PREKRATKOJ HALJINI: Ugojila sam se opet! Foto: Damir Dervišagić

- Da popiješ sigurno, a da pojedeš nešto kasnije (smeh) - ubacila se Miljana u razgovor.

- Sad samo pijemo - rekao je Ivan potom.

- Da, tako je - kazala je Miljana, a onda su se dotakli ciljeva.

"Saznaćete brzo nešto vezano za Željka..."

- O ciljevima ćemo pričati krajem avgusta, bićete obavešteni - rekao je Ivan.

- Naši ciljevi su vezani za Željka, saznaćete vrlo brzo - istakla je Miljana.

Marija Kulić zbog Marinkovića prolila gorke suze

Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

- Pamtim kad sam bio u Nišu i kad su krenuli na more i mi ih pakujemo, Marija ulazi u kola i Željko unutra, ona se okreće ka meni i plače. Tad sam bio siguran koliko brine o njemu i koliko joj je drago što sam ja tu.

kurir.rs/blic 

Ne propustiteStarsPOZLILO OCU MILJANE KULIĆ! Nakon navoda da je doživela srčani udar, Siniša poručio samo jedno
4654654654654.jpg
StarsOGLASILA SE MARIJA KULIĆ POSLE VESTI DA JE MILJANA DOŽIVELA SRČANI! Besna kao ris, otkrila šta se dešava u Crnoj Gori: Ona je idiot!
marija-miljana.jpg
StarsMILJANA KULIĆ DOŽIVELA SRČANI UDAR?! Objava na društvenim mrežama zabrinula sve
kulic-milis.jpg
Rijaliti"ZARADIO 100.000 €, A DETETU DOŠAO SA 40 €" Haos u studiju, Miljana Kulić urnisala Ivana: Upisaću ga kao oca i tražiću alimentacije! Spomenula Gocu i Jelenu
456465465.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP535 Izvor: kurir tv