MARINKOVIĆ SE USELJAVA KOD KULIĆA! Oni nadogradili kuću zbog njega, Ivan sve priznao: "Ovaj gornji sprat je za mene, Marija je izvukla struju i vodu
Porodica Kulić dodala je sprat na kući u Nišu, imajući u vidu da je on za oca Miljaninog sina Željka, Ivana Marinkovića.
Ivan i Miljana su oduševljeno govorili o ovome.
- Marija Kulić je za mene napravila gornji sprat, pogledajte preko kapije, videćete... Goli su zidovi, doduše... Izvukla je samo struju i vodu, tu mi je rekla da mogu da budem, nema nameštaja, nema ničega... Imam struju i vodu, valjda će mi doneti nešto da pojedem i popijem - rekao je Ivan Marinković.
- Da popiješ sigurno, a da pojedeš nešto kasnije (smeh) - ubacila se Miljana u razgovor.
- Sad samo pijemo - rekao je Ivan potom.
- Da, tako je - kazala je Miljana, a onda su se dotakli ciljeva.
"Saznaćete brzo nešto vezano za Željka..."
- O ciljevima ćemo pričati krajem avgusta, bićete obavešteni - rekao je Ivan.
- Naši ciljevi su vezani za Željka, saznaćete vrlo brzo - istakla je Miljana.
Marija Kulić zbog Marinkovića prolila gorke suze
- Pamtim kad sam bio u Nišu i kad su krenuli na more i mi ih pakujemo, Marija ulazi u kola i Željko unutra, ona se okreće ka meni i plače. Tad sam bio siguran koliko brine o njemu i koliko joj je drago što sam ja tu.
kurir.rs/blic
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: