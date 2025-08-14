Slušaj vest

Voditeljka Marija Popović, koju javnost zna iz emisije "RTS Ordinacija", doživela je saobraćajku.

Marija se oglasila na Instagramu fotkom sa lica mesta na kojoj se vidi uništen automobil.

Foto: Printscreen

- Doživeh prvi sudar u životu. Bože, hvala ti što si nas sačuvao. Vruće je, čuvajte se u saobraćaju, vozači su dekoncentrisani - napisala je ona.

Voditeljka 17 godina u braku s kolegom

Podsetimo, Marija Popović proslavila je nedavno 17 godina braka sa svojim suprugom Milanom Popovićem, koji joj je, inače, kolega.

On vodi emisiju "Moja dedovina", a par je u braku dobio ćerku Sofiju koja je oboma najveća životna radost.

Marija i Milan proslavili su godišnjicu braka na porodičnom putovanju u Italiji, i tada su se snimili poput tinejdžera i pokazali svima koliko su zaljubljeni kao prvog dana.

"Ne znam da li je još neke od vas venčala matičarka Gordana Zorić, ali kod nas je obavila dosta dobar posao. Pa, neka zvanično počne 17. godina braka. I, šta mislite da li smo poželeli istu želju?", napisala je voditeljka, a ispod su se nizale čestitke.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: