Pevačica Nikolija Jovanović se sprema za svoj prvi solistički koncert u karijeri, a njena počasna gošća na istom biće mama Vesna Zmijanac, kao i suprug Relja Popović.

Nikolijina majka Vesna je sada progovorila o atmosferi koja vlada nekoliko dana pred veliki spektakl.

- Ceo život je kod nas pesma, u kući svi pevači. Nju nije mogao da smiri niko, ona je uvek bila na svoju ruku. Ne znam kako je uopšte propevala na kraju - rekla je Vesna, koja se osvrnula i na pripreme za koncert svoje ćerke.

- Mnogo teško sve ovo doživljavam. Ja sam mislila da će ona da se bavi ekonomijom, za šta sam je spremala i plaćala da uči, ali ona na kraju propeva - započela je Vesna, a njena ćerka je odmah dobacila kroz smeh:

- Propeva i ekonomski propade. Mama, moraš da priznaš, tati će biti mnogo teže, nećemo da ga izostavimo i on će biti u publici.

Vesna se usaglasila sa konstatacijom ćerke, ističući da je veoma ponosna na njen uspeh.

- Tako je i njemu je teško, mene je tako i upoznao, navikao je, ali kad je ona propevala nije mu bilo lako, moram priznati. Ja sam tu kao nešto gost, dobro i da me je pozvala, što reče Relja. Mogla je ona i da nas zaobiđe, zadužila je mnoge drugarice. Ovako je nas ubacila u mašinu ni krive ni dužne (smeh). Vrlo sam ponosna na nju. Moj najsrećniji dan je bio kada sam je rodila, a drugi najsrećniji dan će biti njen koncert, da dočekam ja da budem njen gost, pa posle nek umrem. Nikolija mi je zabranila da umrem, a stalno pravi neke šok varijante, moje srce i ja ima da otkažemo - rekla je pevačica, na šta je Nikolija dodala:

- Ja sam joj zabranila da umre. Samo preti, moram i ja da pretim.

Nikolija je otkrila i da li će se za koncert poslužiti nekim komadom garderobe svoje mame koji je ranije Vesna nosila, budući da se stara moda ponovo vraća.

- Pa kad smo kod kilaže, ja ne mogu da uđem u njenu garderobu, a za koncert moraju da se dešavaju brze promene, dok se ja uvučem i izvučem. Stoje ti komadi odeće, ali ja nisam bila zrela, do prošle godine sam prolazila pored njenog ormana i nisam obraćala pažnju na te stvari - priznaje Nikolija, koja otkriva da ne “kupi mamine fore sa koncerata”, već sve radi na svoju ruku.

Vesna ističe da za razliku od svoje ćerke koja je maksimalno posvećena koreografiji, ona baš nikakvu nije imala na svojim koncertima.

- Hvala Bogu nisam imala te koreografije, ja sam stajala kao kip, jedini moj problem je bio sa štiklama, jer uvek su neke daske na sceni i meni se zabode štikla i ja pola sata izvlačim štiklu. Narod ne zna što štucam i pita se šta mi je.

"Nikolija sve moje pesme dobro peva"

S obzirom na to da će majka i ćerka ukrstiti glasove, Vesnu je otkrila kako će se Nikolija izboriti sa njenim pesmama.

- Nije problem, Nikolija sve moje pesme dobro peva, ja njene ne mogu. Naročito kad krene ono recitovanje. Probala sam, ali mi ne ide - rekla je Vesna, a to je Nikolija i potvrdila:

- To je tačno. Potcenjuju ljudi našu muziku, ja ću njene pesme otpevati nekako, ona moje nikako. Svi smo vrlo dobro uvežbani. Imamo repertoar, tri pesme će pevati majka, jednu ćemo zajedno, moju omiljenu “Ovo u grudima”. Ukupno će biti 40 pesama sa gostima na koncertu.

Iako Nikolija krije uzbuđenje i tremu, mama ju je odala, ističući da njena ćerka pripremu doživljava veoma stresno i emotivno.

- Ona je sinoć majki plakala. Ona je sad u panici, preuzbuđena, ćuti i njori, a frka je već uhvatila. Bre, 18 dana do koncerta, a ti strepiš - rekla je Vesna, na šta je Nikolija rekla:

- Niko kao majka ne ume da te pohvali. Baš je emotivno i stresno, ja to zovem pozitivni haos. Mešaju mi se emocije, odgovornosti, očekivanja od same sebe, suze su dobro došle.

Zmijančeva iza sebe ima hiljade koncerata, a danas voli okupljanja u kafanama, gde pesmom razgali publiku.

- Mama mnogo više voli kafanu. Ona je ostvarena, ima hiljade koncerata iza sebe, koncerti su jako velika odgovornost, koju ona ne želi da ima u ovom trenutku i da u kafani više uživa, manje je stresno, a pevanje je isto iz duše, to je leči, bez da ima stresa koji propratno dolazi sa velikom produkcijom i koncertima - kaže Nikolija, a njena mama Vesna ju je odmah pecnula:

- Šta mi to vredi kad si ti nastavila tamo gde sam ja stala, a toliki fakulteti? Ovo mi je veći stres, ali to ti je život. Reljine pesme obožavam, top su, ja njega obožavam. Jedino me nervira što mi ne napravi tu baladu, koju pravi već 100 godina.

Kurir.rs/ Blic

