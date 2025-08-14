Slušaj vest

Pevačica Andreana Čekić se 2019. godine našla u žiži skandala zbog veze sa oženjenim čovekom. Da stvar bude gora, njegova supruga tada je zatražila i zabranu prilaska njihovom detetu.

Da može da vrati vreme sve bi uradila drugačije, a na pitanje da li smatra da druga žena nikada ne može biti srećna, Andreana Čekić imala je jasan odgovor.

1/5 Vidi galeriju Andreana Čekić Foto: Dušan Petrović

- Mislim da je to bio veliki rezultat mog nezadovoljstva. Ne da mislim nego sam sigurna da mi se takve stvari danas ne bi desile. Ne bih prošla pored oženjenog muškarca. Desilo se šta se desilo, uopšte nisam ponosna na to, nemam ni izvinjenja ni opravdanja niti ga tražim. Ali, kao što rekoh sve sam to izbrisala iz glave i nikada više ne bih bila druga - rekla je pevačica za "Adria TV Montenegro".

Andreana Čekić sada je u vezi sa muškarcem koga vešto krije od radoznalih pogleda, a ruže joj cvetaju i na poslovnom polju te je nedavno pazarila nekretninu za koju je izdvojila 300.000 evra.

1/7 Vidi galeriju Andreana Čekić Foto: Damir Dervišagić

- Andreana voli luksuz u svakom smislu. Od auta preko skupocenih odmora pa do garderobe, ali i nekretnina, sve mora da bude onako kako ona želi i kako se njoj sviđa. Ona baš mnogo radi pa nije ni čudo što ima dovoljno novca za sve što poželi. Kako često sama kaže kad razgovaramo: "Sve sam stekla sama, na to se ponosim", i to jeste tako. Beograd na vodi joj se odnedavno dopao, pa je poželela da promeni mesto življenja, što je i uradila. Stan je veliki i prostran, a pogled s terase gleda na Savu i taj deo grada. Oduševljena je ovom nekretninom i mnogo voli da sedi na terasi - ispričao je nedavno izvor blizak pevačici za Kurir i dodao:

- Stan je platila oko 300.000 evra i u njemu će boraviti ubuduće kad bude u Beogradu, a poznato je da ona živi i u Beču, gde je ostatak njene porodice decenijama. Prethodnih meseci bila je dosta zauzeta snimanjem novih pesama i spotova za album, ali stigla je nekako i da opremi novu nekretninu u Beogradu na vodi - ispričao je naš sagovornik.

