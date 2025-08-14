Slušaj vest

Dejan Dragojević i njegova izabranica Jovana letuju u Africi, a fotografije i video snimke rado dele sa pratiocima na društvenim mrežama.

Ovoga puta Dejan Dragojević poverio se fanovima koliki strah je imao tokom bliskog susreta sa životinjom koja, prema njegovim saznanjima, godišnje usmrti oko 500 ljudi.

Foto: Printscreen

- Što se tiče nilskih konjeva u jezeru znajte da smo sto posto bezbedni. Oni ne mogu da plivaju, već uvek plivaju po dnu. Mogu da ostanu 5 do 10 minuta pod vodom, hrane se noću, a tokom čitavog dana su u vodi jer im je koža jako osetljiva - rekao je vodič, ali Dejan Dragojević se nije umirio.

- Sada ćemo da obučemo zaštitni prsluk i idemo tamo gde su nilski konji. To će biti interesantno.

Foto: Printscreen

Iako se u prvi mah uplašio Dejan Dragojević uživao je u vožnji, a ovo iskustvo mu je, kako sam ističe, promenilo život iz korena.

Dejan sebi kupio novu kuću

Dejan je zaradu od rijalitija uložio u svoju kuću koju je kupio u Veterniku, odmah pored porodičnog doma, a gde danas živi sa devojkom Jovanom.

1/11 Vidi galeriju Dejan Dragojević sređuje novu kuću Foto: Printscreen

On je ugostio ekipu televizije za koju radi, a kako se navodi, kuća sa velikim dvorištem Dragojevića je koštala čak 300.000 evra.

