LEPA BRENA SE OGLASILA IZ RODNE BOSNE! Na vrhu grada uživa uz iće i piće, a tek da joj vidite stajling: Diva! (FOTO)
Lepa Brena otišla je u svoju rodnu Bosnu gde će održati spektakularni koncert u Trebinju. Našla je vremena i za uživanje pa je na društvenoj mreži Instagram objavila video iz restorana sa prelepim pogledom na grad.
Osim prelepih kadrova oko muzičke dive mnogi su primetili i njen stajlin koji je bio za čistu desetku. Sa šeširom i plavom košuljom golih ramena, velikim naočarima, a sve upotpunjeno crvenim karminom pevačica je svojim obožavaocima pokazala gde se nalazi, a poslala je i poljubac.
I ako je koncert zakazan za 16. avgust, Brena je posetila Trebinje ranije kako bi uživala u čarima ovog grada.
Lepa Brena smršala 17 kg uz pomoć ove dijete
Pevačica Lepa Brena svojevremeno je kuburila sa viškom kilograma, ali je zahvaljujući pravilnoj ishrani brzo dovela figuru do željenog izgleda.
"Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - ispričala je Brena svoju dijetu, dok je poznato da od početka karijere pa do danas nije vratila nekadašnju liniju, kojom nije bila zadovoljna.
Kurir.rs
Lepa Brena i Zdravko Čolić zapevali zajedno