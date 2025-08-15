Slušaj vest

Lepa Brena otišla je u svoju rodnu Bosnu gde će održati spektakularni koncert u Trebinju. Našla je vremena i za uživanje pa je na društvenoj mreži Instagram objavila video iz restorana sa prelepim pogledom na grad.

Osim prelepih kadrova oko muzičke dive mnogi su primetili i njen stajlin koji je bio za čistu desetku. Sa šeširom i plavom košuljom golih ramena, velikim naočarima, a sve upotpunjeno crvenim karminom pevačica je svojim obožavaocima pokazala gde se nalazi, a poslala je i poljubac.

I ako je koncert zakazan za 16. avgust, Brena je posetila Trebinje ranije kako bi uživala u čarima ovog grada.

Screenshot_2286.jpg
Foto: Printscrean

Lepa Brena smršala 17 kg uz pomoć ove dijete

Pevačica Lepa Brena svojevremeno je kuburila sa viškom kilograma, ali je zahvaljujući pravilnoj ishrani brzo dovela figuru do željenog izgleda.

Lepa Brena u rodnoj Bosni
Lepa Brena u rodnoj Bosni Foto: Printscrean

"Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - ispričala je Brena svoju dijetu, dok je poznato da od početka karijere pa do danas nije vratila nekadašnju liniju, kojom nije bila zadovoljna.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsMELINA SE SKUĆILA U MONTE KARLU! Bivša žena Harisa Džinovića kupila stan u elitnom delu, prva komšinica joj Brena, tu je i sam krem Holivuda
Melina Galić i Lepa Brena
StarsLEPA BRENA JOJ NIJE DOŠLA NAKON SAŠINE SMRTI, A SAMO PAR PEVAČICA JOJ SE REDOVNO JAVLJA! Suzana Jovanović iznela nove detalje u svojoj ispovesti: Boli me...
Suzana Jovanović neutešna
StarsČOLA DOBIO POZIV ZA ŽIRI U "ZVEZDAMA GRANDA" Kurir saznaje: Pregovori su u toku...
Zdravko Čolić
Stars"MNOGI SU ĆUTALI DOK JE BIO ŽIV, A SADA KOMENTARIŠU!" Mili i Teodora o uvredama na račun Saše Popovića: To su laži, Suzana je jedina rekla istinu
Mili Čolić i Teodora Borozan.jpg

 Lepa Brena i Zdravko Čolić zapevali zajedno

Lepa Brena i Zdravko Čolić Izvor: Kurir