Slušaj vest

Dragana Mitar već neko vreme uživa s misterioznim partnerom, koga je do sada krila ispod raznih emotikona. Međutim, Draganu je njen partner odveo u Pariz, a to je bilo pravo mesto da konačno vidimo kako izgleda lice njenog izabranika.

Oni su se uslikali u blizini Ajfelovog tornja, a romantičan trenutak pratio je i romantičan opis ispod objave.

- Naša ljubav traje večno! - napisala je Dragana.

Kako se može videti njen dečko je visoki muškarac, markatnog izgleda.

Ovo je dečko Dragane Mitar Foto: Printscrean

U izgled uložila 150.000 evra

Dragana je govorila o operacijama nosa.

- Operisala sam nos osmi put! Prošlu intervenciju sam imala u oktobru i posle nje sam dobila infekciju. Doktori su je dugo lečili, ali mi je zbog toga tkivo na jednom mestu čudno zaraslo. Zapravo, stvorilo mi se malo udubljenje na nosu, koje sam želela da saniram, pa sam morala opet "pod nož" - ispričala je ona jednom prilikom i dodala:

1/10 Vidi galeriju Dragana Mitar Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- Prošli put su mi vadili hrskavicu iz rebra, a ovog puta iz uva!

- Da nisam sređivala nos, mogla bih danas da kupim jedan dobar automobil. Sve me je koštalo nešto više od 15.000 evra - otkriva Dragana.