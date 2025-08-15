Slušaj vest

Katarina Grujić čim je stala na scenu privukla je pažnju kako svojim izgledom tako i vokalnim sposobnostima. Međutim, to ranije nije bilo tako.

Pevačica je jednom u emisiji otkrila da su je do dvadesete godine zvali "klempava" i "daska", a da je ona već sa 20 godina stavila silikone u grudi i sve se promenilo. Katarina je poznata po tome da voli zdrav život, pa je uz zdravu ishranu i treninge liniju dovela do savršenstva.

- Zvali su me klempava, a drugi nadimak mi je bio daska. Bila sam ravna kao daska, ali više nisam - rekla je svojevremeno pevačica gostujući u emisiji "Amidži šou".

Katarina Grujić na moru Foto: Printscrean

Grujićeva se trenutno nalazi u Crnoj Gori gde redovno ima nastupe, a tamo ima i svoju kuću koju je dobila od oca. Na fotografijama koje je podelila na društvenim mrežama, Katarina je uživala u šetnju pored mora dok je sunce zalazilo. U uskoj haljini istakla je sve svojeo obline, a pozitivni komentari su se samo nizali.

Kaća je u međuvremnu postala i majka jedne devojčice koju je dobila u braku s fudbalerom Markom Gobeljićem.

Među najviših pevačica na estradi

Odvajkada ljudi znaju za duge noge Snežana Babić Sneki i mnogi smatraju da je zbog toga i najviša dama na estradi, međutim to nije istina.

Naime, devedesetih je Sneki Babić harala javnom scenom i od tada je mnogi smatraju pevačicom koja prednjači po visini i dužini nogu u odnosu na koleginice budući da je visoka 181 cm.

Ipak tri centimetra nedostaje Snežani da bi se našla na tronu, pa tako prvo mesto zauzima Tijana Dapčević koja je visoka čak 184 cm.

Između njih je Ćana koja ima čak 183 cm, pa za njom ide Katarina Grujić sa 182 cm, dok sa Sneki visinu deli Goga Sekulić.

Visinom od 180 cm može se pohvaliti i Lepa Brena, kao i Jovana Tipšin.

Na iznenađenje mnogih, Breni i Jovani parira i Lepa Lukić koja ima istu visinu.