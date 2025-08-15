Slušaj vest

Dino Merlin 1993. objavio je album "Svjedok". On ima veliku diskografsku karijeru, a među brojnim ljubavnim pesmama, tokom svojih početaka našle su se i one ratne, od kojih se on sada "pere", a našle su se na pomenutom albumu.

Pevač je sada u jednom intervjuu nakon više od tri decenije ogradio od albuma "Svjedok" pa kako je izjavio taj album ne priznaje jer je izdat bez njegovog znanja.

Kao što je proteklih godina željan srpskih para naprasno zaboravljao svoje izjave kojima je huškao na rat i mržnju prema našem narodu, tako se sada odriče albuma "Svjedok".

- To je moj neželjeni album i ja ga ne priznajem. Nelegalan je, jer je jedan čovek koji je potpuno van ove priče želeo to da iskoristi i pretvori u novac, bez mog znanja je štampan. To su bili demo snimci koje sam napravio u jednom podrumu u Švajcarskoj čekajući vizu i tu priču oko Evrovizije. Neka tri četiri dana sam radio u tom studiju. Bio sam produktivan, snimio sam nekoliko pesama, mislio sam da bi te demo snimke trebalo razraditi, ali je on to bez mog znanja izdao - rekao je Merin u podkastu "Balkast" i još jednom dodao:

- Tako da je to album koji ne priznajem i nije deo moje diskografije. - rekao je Merlin.

Ceca ga sašila u rodnoj Bosni

Svetlana Ceca Ražnatović već više od tri decenije nepoželjna je u Federaciji, ali to nije uticalo da baš u ovom entitetu Bosne i Hercegovini bude jedna od najslušanijih pevačica na top-listama muzičkih platformi. Toliko je slušana da je i bosanska zvezda Dino Merlin ispod nje na pomenutoj listi, iako je on ove godine objavio novi album, a Ražnatovićeva nije.

Ceca se nikada ovakvim stvarima nije hvalila, ali na društvenim mrežama se zbog ove statistike povela ogromna polemika. Mnogi su oduševljeni rezultatima, pa su komentari bili i više nego zanimljivi.