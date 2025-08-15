Slušaj vest

Jedno njegovo pojavljivanje na malim ekranima i izjava nasmejala je ceo svet. Nenad, je učestvovao u emisji "Provodadžija", a scene iz emisije se i dan-danas prepričavaju.

Rečenica "Pitaću te još dva puta" jedna je od najviralnijih izjava na društvenim mrežama, a često je ljudi upotrebljavaju u svakodnevnom životu.

Nenad je nakon emisije postao popularan na Tiktoku, a sada se oglasio i otkrio da mu je noga amputirana.

- Dragi moji, znam da ste i vi u šoku zbog mene, ali isto sam i ja. Ostao sam bez desne noge. Nemojte brinuti ništa, biće sve ok. Biću u Mladenovcu za mesec dana. Nosiću protezu, a sada sam u bolnici, u Planci. Hvala vam svima puno - poručio je Nenad.

Kako su se zabrinuti korisnici mreža pitali šta mu se dogodilo, jedan korisnik tvrdi da je Nenad navodno brutalno pretučen od strane jednog muškarca s kojim je snimao klipove.