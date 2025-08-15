Dara je jedna od omiljenih pevačica na estradi

Finale emisije Zvezde Granda za sezonu 2024/25 završilo se 28. juna. Od tada pa sve do danas i dalje je muzičko takmičenje glavna tema, a sve više ljude intrigiraju novi članovi žirija. Kako u pomenutom takmičenju tako i u novom muzičkom takmičenju Pinkove zvezde koje će takođe od septembra startovati sa prikazivanjem.

Članovi žirija u Zvezdama Granda više nisu isti. Bosanac i Viki prešli su u Pinkovo jato, Marija je rešila da nakon 10 godina stavi tačku na žiriranje, a nova članica je Dara Bubamara.

Mikica Bojanić za medije je govorio o aktuelnoj temi.

- Pratim, to je naša kuća, naravno da ću da pratim sva dešavanja. Što se tiče nekih odlazaka nije moralo, ali oni najbolje znaju razloge zbog čega su napustili takmičenje. Možda nisu morali odmah, ali opet kažem, svako ima svoje razloge - počeo je Mikica i dodao za Blic da smatra da je motiv bio verovatno finansijske prirode:

- To je isto kao i u fudbalu, kada neki klub plaća više. Verovatno je negde novac presudio da se pogaze neke stvari i dugogodišnja saradnja. Nekome je to normalno, nekome nije, ali zavisi kakvi su bili dogovori… Opet, svako od njih najbolje zna, svakom na čast.

Iako neke od odlazaka smatra očekivanim, priznaje da ga je jedno ime iznenadilo.

- Za Mariju sam čuo, i u prošloj sezoni najavljivala da hoće da ide, da se umorila i to mi je očekivano, ali za Viki mi je čudno. Bila je dosta privržena i Grandu i Saletu…– rekao je Bojanić za Blic.

Kako ističe, Dara će doneti novu energiju u ovaj šou program.

- Ona je odlična za taj projekat, odličan odabir, sad da li je to Šljivin izbor ili nekog iz Granda, ne znam, ali je dobar potez. Dara je vrlo dobar pevač, drugo - mnogo dobro može da proceni i komentariše i dobra je za šou. Sve u jednom-istakao je Mikica.

Dara: Grand mi je dao bolje uslove

Opšta frka digla se u poslednjih mesec dana oko nove postavke žirija u muzičkim takmičenjima. Dara je nedavno otkrila zašto je odabrala Grand, a ne Pink

- Odlučila sam se za "Grand" jer sam dobila bolje uslove. To je biznis i svako gleda gde su mu bolje finansije. Ja o Pinku mislim sve najbolje, nisam u svađi sa njima, to je poslvni dogovor. Eto vidite i Viki i Bosanac su prešli u "Pinkove zvezde". Ljudi idu tamo gde im više odgovara i ja im želim svu sreću.

Bosanac zbog Dare prešao u Pinkove zvezde

Kompozitor je u jednom momentu sedeo na dve stolice, pa je samo iščekivao trenutak u kom će prelomiti koju će stranu odabrati.

Kad su mediji u sredu objavili da je honorar Dare Bubamare kao nove članice žirija "Zvezda Granda" po sezoni 100.000 evra, što znači 2.500 po epizodi, on se naljutio i obavestio čelnike "Granda" da ipak neće da ostane kod njih. Obrazložio je svoj postupak time da se ne oseća poštovano i cenjeno kod njih jer dobija duplo manje novca iako je više od deceniju veran njima, za razliku od pojedinih ljudi koji tek dolaze u "Grand", i to za basnoslovne sume.

Potom je, navodi sagovornik Kurira, obavestio čelnike Pinka da definitivno prihvata njihovu ponudu za žiri, a dan kasnije je zvanično potpisao ugovor s vlasnikom televizije Željkom Mitrovićem.