Marko Janjušević Janjuš hitno je operisan, noćas u kasne sate.

Rijaliti učesnik podvrgnut je intervenciji na bubregu zbog kamena koji mu je stvorio zdravstvene probleme.

On se oglasio putem Instagrama, gde je otkrio u kakvom je stanju i najavio je i da će se u narednom periodu povući iz javnosti.

- Zbog hitne operacije kamena u bubregu, neće me biti jedno vreme. Hvala na razumevanju- poručio je Janjuš.

Marko Janjušević Janjuš

Potpisao ugovor za Elitu 9

Televizija Pink se uveliko priprema za novu televizijsku sezonu u kojoj će se i ove godine naći mesta za projekat "Elita 9".

Nakon što su Aleksandra Nikolić, Maja Marinković, Filip Đukić i Bora Santana potpisali ugovore sa Željkom Mitrovićem za novu sezonu najspektakularnijeg rijalitija, te time potvrdili učešće u Eliti 9, usledio je i naredni ugovor sa zvezdom rijalitija, a radi se o Marku Janjuševiću Janjušu.

Janjuš, došao je i taj dan... Da li si spreman? - pitao je Željko.

- Ovo kao da potpisujem za Mančester - našalio se Janjuš.

- Ovo je i više nego Mančester. Neka je sa srećom - poručio je Željko Mitrović.

- Janjuša već svi znaju ova sezona će biti nepnovljiva, ova "Elite" će biti superstar. Buridan je francuski filozof iz 14. veka, bavio se slobodnom voljom i njegov magarc je umro gladan između dva plasta sena jer nije mogao da se odučli koji će... Ne govorim ovo zbog Maje i Aleksandre... Njega sam već dobio u košaraci, verujem da će ovo biti neponovljiva sezona. Čuo sam da je dobar u trojkama, idu mu s pola terena. Ne mislim na te trojke. Dobar je u košarci, biće sporta, očekujemo nadrealno dobru sezonu - pričao je Željko.

- Od mene kao učesnika ''Elite'' očekuje se ono što sam svih ovih godina pružio, ne računajući neke situacije o kojima neću da pričam. Mislim da sam najbolji u stvarima koje trebaju za šou i nije se rodio taj koji je mogao da bude ono što sam ja. Trudiću se da budem još bolji - govorio je Janjuš.

- Volim kad je ovako nadobudan, obično ti pljusnu. Još jedan ugovor i nadam se da nisam preterao ni za milimetar kad sam rekao da će po svim kategorijama ovo da bude neponovljiva sezona - dodao je Željko Mitrović.

Kako saznajemo, Željko Mitrović je ugovorom obavezao Janjuša da 20 odsto svog honorara usmeri deci bez roditelja ili samohranim majkama. Takođe, izazvao ga je na roler-basket koji je Mitrović patentirao i svakako je svetski prvak u njemu.