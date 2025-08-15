Slušaj vest

Sinoć je u emsiiji "Narod pita" gostovala Katarina Samardžić Keti.

Kako se može zaključiti i po samom nazivu, priroda ove emisije je uključenje gledalaca u program kako bi razgovarali sa rijaliti učesnicima i pitali ih ono što ih zanima.

Gledateljka urnisala Keti

- Ivana sa Karaburme kraj telefona. Želim da pozdravim Keti i da je pitam neka pitanja, onako kao majka. Zašto je izdala moju drugaricu, zašto me je lagala u lice i zašto je pričala sve ono što je pričala?! - započela je gledateljka.

- Pričala mi je kako je imala suđenje sa Pavlom, jer ju je udario pištoljem po glavi. Snežana je trebala da vodi taj njen sajt, sa kojom sam ja bila tamo kada samo joj rekla: "Keti nemoj da me lažeš", ona je sve lagala! - otkrila je Ivana.

1/5 Vidi galeriju Keti Foto: Pritnsceen/Instagram

- Imam sina koji je fudbaler, jednog koji je u specijalnoj anitetorističkoj brigadi. Jako si me iznenadila, razočarala i jesi i nisi. Nisam ljuta na tebe, nego mi te je žao. Neću da te ponižavam, Snežana je jedna osoba koja je vredna. Ne znam šta da ti kažem, najbolji prijatelj i drug, jedna osoba koja ne ume da laže i koja te je ispoštovala. Ponašala si se onako kako sam ti rekla da se ne ponašaš, govorila sam ti da ne lažeš i da patetišeš, znači reci tako kako jeste - govorila je gledateljka.

"Pavle ju je udario pištiljem u glavu"

- Novinari imaju puno pravo da otkrivaju lične stvari dok si ti u Eliti, treba da se stidiš svega onoga što lažeš! Izdala si prijateljicu, ja ti nisam prijateljica, mene si upoznala 2022. godine. Nazvala si moju kumu Snežanu Popović fanom, a ti si nju zvala, bila sam prisutna. Lepo sam joj rekla da ne rizikuje, zato sam i krenula sa njom. Rekla si mi kako strahuješ za život svog deteta, kako te je taj Pavle Bihali, sa kojim si se zabavljala, udario pištoljem u glavu - navodila je Ivana.

- Odmah da demantujem Ivanu, znam o kome se radi. Što se tiče Pavla Bihal, to je čovek koji je bio moj klijent, ja sam njemu kuvala. Nikada u životu nismo bili u vezi, taj čovek ton nije podigao na mene, tako da to nije istina. Ovo što tvrdite, moraćete da dokažete - bila je kratka Keti.

Kurir / Alo

