Pevačica Anabela Atijas devedesetih je harala muzičkom scenom sa grupom "Funky G", a sada je odlučila da jedan nastup odradi sa kolegom iz tog vremena.

Naime, Anabela je na Instagramu podelila fotografiju sa pevačem Igorom Todorovićem, poznatijem kao Dr Iggy.

Dr Iggy u tom periodu snimio je vanvremenski hit "Oči boje duge", te je uživao veliku popularnost, ali se u jednom periodu povukao sa scene.

Ipak, kako je vreme prolazilo, sada se vraća i nastupima, a o njemu i njegovom životu se veoma malo zna. Anabela je sada objavom pokazala kako on izgleda posle svih godina dok je bio u medijskoj ilegali.

Dr Igi nekada puno zarađivao

Inače, Dr Iggy je pre nekoliko godina pričao o devedesetim godinama i otkrio koliko je zarađivao u tom periodu.

- Koliko god drugi pričali da su devedesete bile najlošije godine, meni su bile najlepše. Bili smo mladi, zarađivali smo mnogo, putovali smo, bili smo omiljeni svuda... Stvarno smo bili velike zvezde! Sećam se da je 40, 50 devojaka stajalo ispred moje kuće da se fotografišemo. Euforija oko nas je bila velika. Imao sam i svoju jahtu, dva-tri automobila, vodio sam celu svoju ekipu na skijanja i letovanja. Mesečno sam dobijao za nastupe 40.000 maraka, a imao sam 25 godina, ispričao je.

"Danas nemam posao, živim skromno"

On je otkrio i kako sada živi, te je naglasio da vodi skroman život.

- Nisam zvanično zaposlen, ali pokrenuo sam privatan posao s prijateljem. Skromno živim, važno mi je da imam za osnovne potrebe i skijanje, rekao je tada.

- Moji su oduvek bili jako skromni ljudi i nisu mi se mešali ni u šta, tutnjao sam za tri života: jahta od osam metara koja je trošila 70 litara benzina na sat, hiljadu maraka dnevno. Evo, zamisli koliko sam zarađivao kada, recimo, celu sezonu provedem na primorju, trošim koliko trošim, a opet se kući vratim sa 30.000 maraka u džepu. Razbijao sam se od posla, razbijao sam se od tezgi u inostranstvu, mada sam, u suštini, najviše razbijao sebe jer sam po prirodi jako skromna i tiha osoba kojoj se sve to desilo prebrzo i silovito, otkrio je denser.

