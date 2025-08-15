Matora želi da se ostvari kao majka

Jovana Tomić Matora, nakon izlaska iz rijalitija, odlučila je da napravi estetsku promenu i dodatno osveži svoj izgled.

U pratnji svoje devojke Dragane Stojančević, Matora je posetila kozmetički salon gde je uradila trajne obrve.

Ceо proces zabeležila je kamerom i objavila na društvenim mrežama, pa su fanovi mogli da vide svaki korak promene.

Jovana se odlučila za tretman za žene

Kako se čuje u snimku, Jovana je prvo odbijala da ode na trajnu šminku obrva, jer "nije želela da radi ženske stvari i bude žena", da bi se na kraju ipak predomislila.

- Kada su mi predložile da idem da uradim ovo, mislila sam da me zezaju. Međutim, ovo je estetski i uredno, sviđa mi se - poručila je rijaliti učesnica.

Pogledajte dodatni snimak: