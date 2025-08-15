Slušaj vest

Rijaliti učesnik i bivši košarkaš, Marko Janjušević Janjuš, oglasio se nakon što je noćas hitno operisan.

Janjuš je imao intervenciju zbog kamena u bubregu, a kako kaže, bolovi su bili nepodnošljivi.

- Kad sam se vratio sad iz Pariza krenuli su mi nenormalni bolovi, ne znam da li od one šetnje tamo... Izgleda da mi je krenuo kamen od tad opet, boli, pakao - rekao je Janjuš koji je pušten iz bolnice.

- Juče je obavljena intervencija, danas sam pušten kući. Sad se osećam kao da se ništa nije desilo, to je neverovatno. Od kamena u bubregu nema jačeg bola, nikada me ništa u životu nije zabolelo kao to. Sada se dobro osećam, malo ću odmoriti - objasnio je on.

Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

Potpisao ugovor za "Elitu 9"

Podsetimo, Željko Mitrović objavio je da je Janjuš potpisao ugovor za narednu sezonu rijalitija.

- Buridanov magarac je umro od gladi između dva plasta sena, jer nije mogao da se odluči koji će da pojede, paradoks slobodne volje! Rekoh, "između dva plasta sena", a ne između Aleksandre i Maje! Ali pitanje je da li Janjuš više liči na francuskog filozofa Buridana ili na običnog Avatara od 3 metra! - napisao je Mitrović, aludirajući na poznate Janjuševe ljubavne dileme iz prethodnih sezona.

- Ja sam visok 186 cm, a ovaj Buridanov Avatar ima 3 metra i ne može da ubaci u koš, zapravo roler-koš, koji sam ja patentirao i vedećete ga na kraju ove objave! Srećno Janjuš moj dobri! - dodao je on.

stars-zadruga-zeljko-mitrovic-foto-damir-dervisagic-zorana-jevtic.jpg
whatsapp-image-20240714-at-3.38.05-am-2.jpg
x01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
