NAŠA VODITELJKA SIROMAŠNE MUŠKARCE NAZVALA SLEPCIMA! Ima 68 godina i samo ovakve želi za romansu
Bivša rijaliti učesnica, voditeljka i spisateljica, Jasmina Rakitić poznatija kao Jasmina Ana (68), šokirala je javnost kada je progovorila o muškarcu kakvog želi.
Jasmina Ana je rekla da su joj finansije jako važne, te da ne bi mogla da bude sa siromašnim muškarcem.
- Iskreno, ja nikada ne bih mogla s nekim slepcem da budem. To nema šanse. Mogla bih da se družim, ali da budem u vezi sa čovekom koji nije uspešan, ne radi se tu samo o parama, nego ko nije uspešan i pored koga ne mogu da živim bolje nego inače. To znači da je čovek uspešan, da može da mi obezbedi lep život, neću da muškarac bude ispod mene. To je najveća greška koju žene mogu da naprave. Muškarac ima komplekse ako je manje uspešan, ako manje zarađuje. Meni je novac važan, dosta mi je tih foliranja da su svi pošteni i da nikom nije važan novac, nije tačno - rekla je Jasmina Ana za "Hype".
Pisala o elitnoj prostituciji
Podsetimo, Jasmina Ana je napisala knjigu o elitnoj prostituciji, a pred ulazak u "Zadrugu" je govorila o tome.
- Postaju zavisne od prostitucije, ali ni ne mogu da izađu iz nje. Vole ''lak'' dinar, brzu paru, elitne prostitutke se razlikuju od ovih drugih po tome što se kriju iza pojedinih zanimanja, poput, pevačica, voditeljka, glumica, advokatica, starleta... One se kriju iza tih zanimanja i nikada ne priznaju da se time bave i zbog toga su mnogi muškarci spremni da plate tu razliku u ceni, ali i njihovu popularnost - rekla je ona tada.
