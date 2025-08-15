Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica, voditeljka i spisateljica, Jasmina Rakitić poznatija kao Jasmina Ana (68), šokirala je javnost kada je progovorila o muškarcu kakvog želi.

Jasmina Ana je rekla da su joj finansije jako važne, te da ne bi mogla da bude sa siromašnim muškarcem.

- Iskreno, ja nikada ne bih mogla s nekim slepcem da budem. To nema šanse. Mogla bih da se družim, ali da budem u vezi sa čovekom koji nije uspešan, ne radi se tu samo o parama, nego ko nije uspešan i pored koga ne mogu da živim bolje nego inače. To znači da je čovek uspešan, da može da mi obezbedi lep život, neću da muškarac bude ispod mene. To je najveća greška koju žene mogu da naprave. Muškarac ima komplekse ako je manje uspešan, ako manje zarađuje. Meni je novac važan, dosta mi je tih foliranja da su svi pošteni i da nikom nije važan novac, nije tačno - rekla je Jasmina Ana za "Hype".

KUPAĆI SPADA, SVE SEVA! Jasmina Ana pokazala na plaži čime raspolaže! Evo šta knjževnica radi na moru u Crnoj Gori! Foto: Petar Aleksić

Pisala o elitnoj prostituciji

Podsetimo, Jasmina Ana je napisala knjigu o elitnoj prostituciji, a pred ulazak u "Zadrugu" je govorila o tome.

- Postaju zavisne od prostitucije, ali ni ne mogu da izađu iz nje. Vole ''lak'' dinar, brzu paru, elitne prostitutke se razlikuju od ovih drugih po tome što se kriju iza pojedinih zanimanja, poput, pevačica, voditeljka, glumica, advokatica, starleta... One se kriju iza tih zanimanja i nikada ne priznaju da se time bave i zbog toga su mnogi muškarci spremni da plate tu razliku u ceni, ali i njihovu popularnost - rekla je ona tada.

Ne propustiteRijalitiBILA BI KATASTROFA DA DALILA BUDE POBEDNICA ZADRUGE: Spisateljica otkrila koji je CILJ Dragojevićke, sve se videlo na ULASKU!
784561320.jpg
StarsPALE TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN MATORE I NJENOG PONAŠANJA PREMA OCU! Ovo joj je strašno zamerene
111.jpg
Stars"KAD SI PREVIŠE BOGAT UDARIŠ U ZID I SVE TI POSTANE BESMISLENO" Jasmina Ana objavila novi roman, pa otkrila o životu koje pevačice bi volela da napiše knjigu
5.jpg
StarsJedan život vodi za javnost, a privatno sudeluje bolestima koji prevrću želudac! Stanišić: Paf Dedi je na bolestan način ucenjivao maloletne osobe
dzej zi paf dedi profimedia-0592851082.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP537 Izvor: Kurir TV