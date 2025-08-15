Njihova priča nije samo muzička – to je spoj energije, stila i zajedničkih momenata koji traju godinama

Nikolijin prvi solistički koncert na Tašmajdanu, 29. avgusta u organizaciji SKYMUSIC & Belgrade Music Week-a, dobija ozbiljno pojačanje. Na bini će joj se pridružiti njeni dugogodišnji prijatelji i saradnici, ekipa iz THCF-a.

Iz tog druženja rođena je i pesma “Milo moje”, singl koji su fanovi momentalno prisvojili i pretvorili u pravi generacijski hit. THCF je poznat po tome da na scenu donesu sirov, autentičan zvuk u kojem se oseća puls grada, a sa Nikolijom obećava ozbiljan trep spektakl.

Nikolijin prvi solistički koncert će biti prilika da se na jednom mestu susretnu različiti muzički svetovi – uz THCF, na sceni će se pojaviti i Vesna Zmijanac, ikona narodne muzike, zatim Relja Popović, jedan od najistaknutijih izvođača savremene pop-rep scene, kao i reper Biba.

Ulaznice za Nikolijin koncert 29. avgusta na stadionu Tašmajdan, dostupne su putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske Arene, Sava Centra i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.