Boban Rajović pre nekoliko godina kupio je vilu na Senjaku od koleginice Dragane Mirković. Međutim, i ako je uložio mnogo novca kako bi je renovirao, nakon nekog vremena odlučio je da velepnu vilu u luksuznom naselju u Beogradu proda.

Kako izvor blizak Rajoviću kaže, vremenom je shvatio da mu luks vila nije potrebna

- Boban je mnogo uložio u tu kuću kad je kupio. Pa i sam je govorio o tome. Ali vremenom je shvatio da njemu ta tolika kuća nije potrebna i da je bolje da je proda. Njemu je jedna ćerka u inostranstvu, druga je u braku, a sin znam da živi u stanu na Novom Beogradu. Šta će uraditi sa zaradom od vile, nisam siguran. Verovatno će pametno uložiti u neke nekretnine - rekao je izvor blizak pevaču.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačem, međutim na naše pozive se nije oglašavao. Letnja turneja je u toku pa je verovatno posvećen nastupima.

Vilu platio 300.000 uložio još 200.000 evra

Kako se tada šuškalo pevač je ovaj luksuz platio 300.000 evra, a uložio još 200.000 evra kako bi sve bilo po ukusu njega i njegove porodice. Što znači da je ovaj gušt platio pola miliona evra.

O renoviranju i nekretnini je jednom i govorio za medije:

- Uložili smo veoma mnogo novca u renoviranje kuće, ali i u opremanje. Najbitnije mi je da se oseti porodična atmosfera i toplina. Ono na šta sam posebno ponosan jeste ovaj akvarijum u koji sam potpuno zaljubljen - govorio je Boban, a onda je otkrio da na jedan detalj ni njegova majka nije ostala imuna

- Kada je moja majka došla kod nas u posetu i videla taj zid, reagovala je isto kao i vi, samo je rekla jednu zanimljivu i smešnu rečenicu: „Pa, sine, to su zlatni zidovi" - rekao je tada Rajović.

Dobio ulogu u filmu

Gaga Antonijević je u programu jedne emisije potvrdio da će Boban Rajović učestvovati u novoj sezoni mega popularne serije “Ubice mog oca” – i to ne samo kao pevač!

– Imam velika očekivanja, i muzička i filmska. Samo napred – poručio je Gaga, a zatim otkrio još jednu uzbudljivu vest:

– Vidimo se u Beogradskoj areni!

Tu informaciju potvrdio je i Boban:

– Nadam se da ćemo datum saznati u narednih nedelju dana. Verujem da će to biti baš onaj koji smo zamislili – rekao je pevač, ne krijući uzbuđenje zbog svega što sledi.

