Dara Bubamara već godinama ne priča sa svojom nekadašnjom prijateljicom Sekom Aleksić.

Novosađanka je više puta u intervjuima isticala da koleginici ne želi da kaže ni "zdravo", ali nedavno je došlo do neprijatnog susreta između njih dve, i to u avionu kojim su obe letele za Crnu Goru, pošto su isto veče imale nastupe u Budvi, u diskotekama koje se nalaze jedna blizu druge.

Seka zbrisala taksijem

Prema priči sagovornika koji se našao na letu s njih dve, Dara je prva ušla u avion i s menadžerom se smestila na svoje mesto u biznis klasi. Nekoliko minuta kasnije, u avion je ušla Seka u društvu prijatelja.

- Čim je kročila u letelicu, odmah je primetila Daru, koja je i nju videla, ali odmah je okrenula glavu, ne želeći da gleda u njenom pravcu. Aleksićeva se u momentu zacrvenela, situacija je bila baš neprijatna, i svi koji su bili u tom delu aviona i videli šta se dešava očekivali su da će Dara nešto dobaciti Seki, ali ona ju je potpuno izignorisala. Aleksićeva je onda brže-bolje sela na svoje mesto, koje je bilo samo jedan red iza Dare. Bukvalno ih je delilo samo nekoliko centimetara. Daru nije iznerviralo to što je videla bivšu drugaricu pošto je sve vreme bila odlično raspoložena, pričala je s menadžerom i snimala storije za Instagram, dok je Seka bila mirna kao bubica i sve vreme gledala u telefon. Kad je avion sleteo, Bubamara je izašla prva, a Seka je sačekala nekoliko minuta, pa je i ona uzela svoj kofer i krenula ka pasoškoj kontroli, kako bi opet izbegla susret s njom oči u oči - priča naš sagovornik.

Ipak, sudbina je htela da ovo ne bude njihov jedini susret tog dana, jer su imale rezervisan isti hotel. O detaljima nam priča dobroobavešten izvor.

- Dara je prva stigla u luksuzni hotel koji je vrlo popularan u Budvi i koji pevačice najčešće biraju kad dođu da pevaju na Crnogorskom primorju. Kad je Seka došla i krenula ka recepciji, videla je da se Bubamara baš u tom trenutku čekira. Nije mogla da veruje da joj se to dešava i da su rezervisale isti hotel i uopšte nije želela da sebe dovede u neprijatnu situaciju da ih neko snimi ili uslika i da se izmišljaju svakakve priče. Odmah se sklonila i pozvala nekog da joj hitno nađe drugi hotel. Baš je delovalo kao da beži od Dare. Ubrzo je s prijateljem izašla iz hotela i seli su u taksi i negde se odvezli. Obe su te večeri imale veoma uspešne, posećene nastupe, a niko nije mogao ni da pomisli da je samo nekoliko sati pre toga moglo svašta da se dogodi - zaključuje naš izvor.

Dari je koleginica bajata priča

Pozvali smo Daru, ali ona nije bila raspoložena da komentariše Aleksićevu, pa je u svom stilu odgovorila:

- Iskreno, baš me briga za nju. U poslednje vreme me stalno spominje jer joj treba marketing, priča neke bajate priče. Ne želim više nikome da pravim reklamu, svi su drugi za mene vazduh - poručila je pevačica, dok nam Seka nije odgovorila na poziv.

