Jelena Vučković je okrenula novi list posle razvoda od supruga Aleksandra Sofronića, s kojim je trinaest godina bila u braku. Pevačica se iz Valjeva, gde je živela, preselila u Beograd, gde je kupila stan. U tome su joj pomogli roditelji Goca Božinovska i Rade Vučković.

- Tačno je da sam kupila stan - rekla nam je pevačica.

Sama i svoja

Turbulentan period

Od samog početka karijeru je gradila na pesmama, a ne na skandalima i detaljima iz privatnog života. Ona se 2016. godine tajno udala za dugogodišnjeg partnera, a ubrzo nakon što se pojavila ova vest, njena mama ju je demantovala. Medutim, zet je ubrzo demantovao taštu i potvrdio pisanja medija. Jasno je bilo da su tada porodični odnosi bili poljuljani. S godinama se to stabilizovalo, ali njihova ljubavna priča nije opstala. Pevačica nam je otkrila da je njen partner vodio dvostruki život.

- Razvela sam se posle 13 godina braka. On je vodio dvostruki život, živeo s drugom ženom tri godine. Sve sam njemu posvetila. Pokušavala sam da sačuvam ono što se dalo sačuvati, ali nije uspelo - objasnila je Vučkovićeva.

Iskrena o intimi

Nedavno je u intervjuu za Kurir otkrila da li je zaljubljena:

- Duga priča, kratko je trajalo, nemam nikoga, ne treba mi. Uživam u slobodi, radim pesme, ali ko zna, možda jednom i naiđe taj gospodin savršeni. Nemam sreće u ljubavi.

Prava majka

Da li je tačno da ste supruga nakon 13 godina braka uhvatili u prevari?

- Hvala bogu da sam ga uhvatila, sad uživam. A uživa i on, ima pravo na sreću, ja mu želim sve najlepše.

Imate li savet za žene i devojke šta raditi kada se nađu u vašoj sitaciji?

- Kad mlade dame uhvate muža u prevari treba samo da ga ostave tamo gde su ga uhvatile i svima lepo. I naravno da žive pun gas. Jer ovaj život nema reprizu. Da uživaju, da uzmu najlepše od života.. Najlepša je žena kad se razvede, procveta nekako. Ne kažem da sam za razvode, ali ako ne ide ne ide, ne forsirrati ništa na silu. Jer mnogo je ljudi na planeti i ko zna gde nas sudbina čeka negde, u nekom gradu ko zna.

Brani svoju mezimicu

Kada su u planu nove pesme?

Pesmu sam otpevala, sad čekam da zavše sve kako ide, prateće vokale i onda spot. Biće kroz mesec dana, pesma se zove "Ludnica" namenski urađena, autobiografska.

Da li planirate da snimite pesmu sa mamom?

Mama je upravo stigla iz Čikaga, imamo danas porodični ručak, da se malo okupimo, i napravimo planove za dalje. I naravno da imam u planu jednu maminu pesmnu da uradim cover.