Goca Lazarević otvorila je dušu i priznala sa čim se suočavala. Pevačica je govorila o svom izgledu i da je kao mala bila mnogo mršava, a onda je komentarisala i estetske korekcije među mladima.

- Ima jedna interesantna stvar. Ja kad sam bila mlada i lepa, sad sam samo mlada, namerno kažem suprotno, bila sam dosta vitka, previtka, da ne kažem mršava i ja sam imala kompleks zbog toga. Žene se ubijaju da budu mršave i to je uvek na televiziji izgledalo dobro. Sad, kada sa vremenske distance pogledam te snimke od pre četrdeset godina... Ali prosto sam bila mršava. Meni tek sad kratke haljine dobro stoje - rekla je Goca.

Govoreći o današnjim standardima lepote, Goca Lazarević se osvrnula i na sve prisutniji trend estetskih korekcija među mladima.

- Sad kad čujem devojke koje su prelepe i koje žele da menjaju svoj lični opis bude mi žao što od lepih devojaka prave klonove i onda su sve iste, sve liče jedna na drugu - istakla je ona, prenosi "Grand".

Ratovala sa Zoricom Marković Njena koleginica Zorica Marković je, Gocu nedavno napala, te je, komentarišuću njen izgled, rekla da "tuži hururga".

Goca je negodovala na pitanje da li bi ušla u neki rijaliti, pa je Zorica, koja je učestvovala u više njih, rekla:

- Gordana Lazarević me je šokirala! Prvo, da promeni zubara, da ne šušti! Drugo, plastičnog hirurga da tuži! Treće, da na zid okači sliku Milutina Popovića Zahara! Da, "Vidovdan" je pobeda za vek vekova, i to stoji. Sreća njena, njen bivši muž joj je to dao, što je i normalno - navela je Zorica, spomenuvši Gocinog nekadašnjeg supruga, čuvenog kompozitora.

- Gordana, nemoj da se foliraš, išla bi ti i te kako u rijaliti, nego te niko nije ni zvao! Nije to prvi put da ona tako k*ki. Gledaj svoja posla, Gordana! Nek ti da Bog još jedan hit kao "Vidovdan", al' teško bez Zahara! Zvali smo te gugutka, a sad si guska, zbog ove izjave! Gugutkice guskice, lupetaš k'o otvoren prozor! Šta je rijaliti, strašno nešto, a? Pa, svima vam je život rijaliti, ako iko zna, znam ja! - zaključila je tada Zorica za Kurir