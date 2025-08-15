Slušaj vest

Sofia Van Pottelsberhe, ćerka Željka Ražnatovića Arkana, u razgovoru za medije otkrila je detalje odnosa sa Svetlanom Cecom Ražnatović, ali i njenom decom, Anastasijom i Veljkom.

Željko Ražnatović Arkan, koji je ubijen pre 25 godina, imao je devetoro dece sa pet žena. Četvoro dece ima iz prvog braka s Natalijom Martinović, a dvoje sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Troje dece su mu iz vanbračnih veza. Sofia Van Pottelsberhe ćerka je Arkana i socijalne radnice koja je o njemu vodila računa dok je bio u belgijskom zatvoru.

Sa Cecom se nikada nije čula

1/5 Vidi galeriju Pevačica je ostala uzdržana Foto: Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages, Printsceen/Tiktok

Sofia danas živi u Briselu, a prvi put je videla svog oca na ekranu kada je Arkan 1991. godine postao poznat čitavom svetu. Sofia je rođena 1979. godine, a Arkan je saznao 1994. godine da ima ćerku u Belgiji. Uprkos činjenici da je oca videla samo nekoliko puta u životu, napisala je knjigu „Arkanova ćerka“ na holandskom jeziku, a sada razmišlja da je prevede i na srpski jezik.

- Uvek je lepo znati da ljudi pokazuju interesovanje za moju priču. Što se tiče moje knjige, još uvek nije prevedena, ali ko zna šta budućnost nosi? Trenutno ne tražim aktivno ko bi mogao da je izda za srpsko tržište, ali nikad ne reci nikad, volela bih da se to desi - započela je Sofia svoju priču za Informer, a potom otkrila da sa Cecom oko nasledstva još nije razgovarala.

- I da, još uvek mi je žao što nisam imala priliku da lično razgovaram sa Cecom. Ali lepo je to što povremeno imam kontakt sa Anastasijom i Veljkom. Na kraju krajeva, mi smo porodica, i ponosna sam što sam njihova starija sestra - rekla je Sofia i dodala da joj je jedina želja da sa svojom velikom porodicom ima dobar odnos:

- Što se tiče nasledstva, vrlo sam opuštena po tom pitanju. Verujem da sve dolazi u svoje vreme. Ako dođe do mene, primiću ga s radošću i uradiću nešto divno sa tim. A ako ne, to je sasvim u redu. Neću trošiti energiju na borbu za to, radije se fokusiram na pozitivne stvari. Moj najveći san je zapravo da se svi okupimo kao porodica jednog dana i zaista upoznamo jedni druge. Bilo bi neverovatno otkriti šta imamo zajedničko, a šta nas čini različitim. Sa tako velikom porodicom, sigurno bi to bilo posebno iskustvo!

Kurir / Informer

Pogledajte dodatni snimak: