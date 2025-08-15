Hrvatski mediji pišu: Ovo je čovek koji je uzdrmao hrvatsku šoubiz scenu
Saša Mirković, na društvenim mrežama objavio je da će popularna hrvatska voditeljka Minea uskoro raditi za Hype TV, koja će se emitovati i u toj zemlji, a hrvatski mediji ne prestaju da pišu o ovom potezu.
Nakon informacije da hrvatska voditeljka Renata Končić Minea neće više raditi na dosadašnjoj televiziji hrvatski mediji pišu o njenom transferu. Time je, navodi Jutarnji list, Saša Mirković "uzdrmao hrvatsku šoubiz scenu".
Vlasnik i direktor Hype televizije i Hype Produkcije Saša Mirković oglasio se sa Jadranskog mora putem svog TikTok naloga, pa obelodanio sve o novom transferu popularne pevačice i voditeljke na Hype televiziju.
"Evo nas na Braču, došli smo da natankamo gorivo i krenemo put Brijuna. Kapetan Marino kaže da će mu trebati desetak sati, a nas tamo očekuju ljudi iz Hype produkcije Hrvatske i naravno naša draga Minea sa kojom treba da potpišemo ugovor", obelodanio je Mirković i verovatno ovim imenom mnoge iznenadio.
"Tako da biće tu još iznenađenja, ali Minea postaje član Hype produkcije tima Hrvatske", naveo je Mirković, a o tome pišu svi portali u Hrvatskoj.
Pogledajte dodatni snimak: