Saša Mirković, na društvenim mrežama objavio je da će popularna hrvatska voditeljka Minea uskoro raditi za Hype TV, koja će se emitovati i u toj zemlji, a hrvatski mediji ne prestaju da pišu o ovom potezu.

Nakon informacije da hrvatska voditeljka Renata Končić Minea neće više raditi na dosadašnjoj televiziji hrvatski mediji pišu o njenom transferu. Time je, navodi Jutarnji list, Saša Mirković "uzdrmao hrvatsku šoubiz scenu".

Vlasnik i direktor Hype televizije i Hype Produkcije Saša Mirković oglasio se sa Jadranskog mora putem svog TikTok naloga, pa obelodanio sve o novom transferu popularne pevačice i voditeljke na Hype televiziju.

"Evo nas na Braču, došli smo da natankamo gorivo i krenemo put Brijuna. Kapetan Marino kaže da će mu trebati desetak sati, a nas tamo očekuju ljudi iz Hype produkcije Hrvatske i naravno naša draga Minea sa kojom treba da potpišemo ugovor", obelodanio je Mirković i verovatno ovim imenom mnoge iznenadio.

"Tako da biće tu još iznenađenja, ali Minea postaje član Hype produkcije tima Hrvatske", naveo je Mirković, a o tome pišu svi portali u Hrvatskoj.

