Slušaj vest

Pevačica Goca Tržan oglasila se nakon vesti da joj je bivši dečko zabranio da dva albuma postavlja na striming platforme i zarađuje od njih.

Naime, u medijima se pojavila vest da je Goci Tržan bivši dečko zabranio da svoja dva albuma objavljuje na striming platforme zato što ih je objavila i finansirala njegova produkcijska kuća.

Ovim povodom mediji su pozvali pevačicu koja je objasnila o čemu je reč.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek kaže šta misli Foto: Damir Dervišagić, Kurir

- Istina je da su oni objavili dva albuma, ali ja nikada nisam ni nameravala da ih bilo gde objavljujem jer nemam prava na to - započela je priču Goca, pa objasnila:

- Vidite, to je bilo takvo vreme da mi nismo znali šta potpisujemo ni kakva prava imamo. Kada objaviš album on je bio vlasništvo te produkcijske kuće, samim ti samo oni imaju prava da ga objavljuju na platformama. Kakav bivši dečko, kakve gluposti - zaključila je ona.

Kako je napustila "Tap 011"

Inače, Goca Tržan danas ima uspešnu solo karijeru, a prve muzičke uspehe, ostvarila je sagrupom "Tap 011". Goca je sa bendom napravila veliki uspeh, međutim u jednom trenutku odnosi među članovima nisu bili idealni.

- Sa Perom nisam pričala već godinu dana, gluposti, dečije stvari. Energija je bila loša, sve je počelo da se raspada. Sećam se da sam jednog dana išla kod zubara, u džepu sam imala samo 50 maraka i zapitala se – šta dalje? U tom trenutku mi je samo “kliknulo” i rekla sam im: “Ljudi, nemojte da se ljutite, ja odlazim”- ispričala je Goca u emisiji "Iz profila".

Pogledajte dodatni snimak: