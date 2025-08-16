Slušaj vest

Neda Ukraden bila je jedna od najvećih zvezda u Jugoslaviji. To znači da je imala visoke tiraže albuma, uglavnom oko pola miliona za svaku ploču, a tu su i brojne turneje, koncerti širom sveta. Kao devojčica s roditeljima se doselila u Sarajevo, gde je živela sve do početka rata 1992. godine. Logično je da je svoj novac zarađen pevanjem ulagala i u nekretnine u gradu u kojem je živela, a o tome je više puta i sama pričala.

Stan njenih roditelja bio je na Ilidži, a ona je kasnije kupila i nekretnine u Lužanima i u naselju Ciglane. Ekipa Kurira koja je boravila u Sarajevu nedavno s meštanima je pričala o pevačici, a oni su nam rekli sve detalje o životu Nede u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Prvo smo otišli na Ilidžu. Tamo smo svratili u jedan kafić kako bismo nekoga pitali za Ukradenovu.

Sve prodala i otišla

- Aha, Neda. Da, jeste tu imala ovaj kafić, koji je odmah iza ovog gde smo trenutno. Tu su bili bilijar i kafić. Pa šta da vam kažem za Nedu, ona je bila tu i, onda kad se desilo šta se desilo, rasprodala je sve i otišla. Mi nju ne doživljavamo kao našu sugrađanku jer je davno otišla - rekao nam je jedan od ljudi koji je sedeo u kompleksu u kojem se nalaze samo kafići, uključujući i nekadašnji pevačicin.

Tu u blizini se nalazio i dom Nedinih roditelja, kažu meštani, a mi smo otišli da vidimo lokal koji je bio u njenom vlasništvu u pomenutom naselju. Tamo smo zatekli rešetke i katanac na vratima. Pogledali smo kroz izlog i videli mali lokal, koji je i dalje opremljen kao kafić, ali nije radio.

Uvek se ponašala kao zvezda

Nakon što smo obišli ovu lokaciju, uputili smo se prema Lužanima kako bismo uslikali dupleks koji je bio u Nedinom vlasništvu. Komšije su odmah znale gde da nas upute. Nisu u pitanju dupleksi u onim zgradama, već su to uske kuće na dva sprata sa malim dvorištem. Jedna žena koja je uređivala svoje dvorište bila je raspoložena za razgovor sa nama, ali nije želela da odaje svoje identitet. Kako kaže, možda bi se neko naljutio na nju.

- Ona jeste ovde živela i ćerka joj je tu išla u školu. Takođe, i ja sam išla s njenom ćerkom u školu. Pa šta da vam kažem... Neda je oduvek imala taj momenat da je ona zvezda, i tako se i ponašala. Evo jedne situacije koja vam govori o tom njenom karakteru. Ona nikad nije došla na roditeljski sastanak zajedno sa ostalim roditeljima u učionici. Uvek je dolazila kasnije i sama razgovarala s razrednim starešinom. Ako je, na primer, roditeljski sastanak u 17 časova, ona je dolazila u 18.30, kad se svi raziđu. Mislim, ja volim da slušam njenu muziku, ali starija ekipa iz ovog grada nije joj baš toliko naklonjena - navodi naša sagovornica.

Poslednja lokacija koju smo obišli bilo je naselje Ciglane, gde je Neda sa ćerkom Jelenom živela poslednjih nekoliko godina pre rata. Komšije iz kraja govorile su o pevačici.

- Neda i njena ćerka su živele ovde dok nisu otišle dalje, to jest kod vas u Srbiju. Ovo je bilo tada elitno naselje, pa su mnoge zvezde ovde živele. Halid Bešlić je tu još uvek. Pa šta da vam kažemo za Nedu, posvetila nam je i pesmu (smeh). Hvala joj za to. Nemam ništa loše da kažem o njoj, ali znam da su joj njeni sugrađani nekad nešto zamerili. Ja se time ne bavim - rekla nam je bivša komšinica pevačice.