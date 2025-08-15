Slušaj vest

Dušica Jakovljević nedugo nakon velikog finala i završetka Elite 8, govorila je o ovom formatu čija je dugogodišnja voditeljka.

Tom prilikom otkrila je i pod kojim uslovima bi ušla kao učesnik rijalitija na velelepno imanje u Šimanovcima.

- Ne bih volela da doživim trenutak u kojem me neko neće poštovati. Ono što sam proživela i doživela profesionalno za ovih 28 godina, čak i neke stvari kojima se malo ko može podičiti, radila sam emisije i kad nije bilo društvenih mreža, ja sam ta generacija, trudila bih se stvarno da ne dođem u... Bila bih komentator! Mogla bih da radim radio-emisiju, da napravim stvarno neku varijantu da živim tamo. Samo, morala bih da imam svoj toalet, ako ne i prostoriju u kojoj spavam. Jer, ne mogu u spavaonici sa 40 ljudi. Kad spavam, mora da bude tišina - objasnila je Dušica.

"Bila bi to neka druga vrsta rijalitija"

- Volela bih da se napravi neka ekipa, da prestane ta anti-kampanja oko rijalitija... Da ne budemo "hejteri" nečega što ne mora da bude loše. Napraviću jednu paralelu, nadam se da mi moja rok ekipa neće zameriti, ali znam da me vole. Nisu pevači, narodnjaci, odbijali da gostuju ili im je neko smetao, ko je zapravo neki andergraund, nego su se mnogi povukli ne želeći da dele prostor s nekim drugim ljudima. Volela bih da se napravi jedan rijaliti gde ćemo videti možda naše najveće zvezde, glumačke... Neko će reći da to ne ide jedno s drugim, ali u tom mom sistemu, zašto da ne. Ovo je malo utopijska ideja, verujem da jeste. Ali to bi bila neka drugačija vrsta rijalitija, ne u ovom kontekstu i s konfliktima koji se sad dešavaju - govorila je voditeljka.

