Miroslav Živanović Čeda (40) bivši učesnik nekadašnjeg šou programa "Parovi" i kum Aleksandra Kristijana Golubovića, posle šest godina izašao je juče iz zatvora, ali na kratko.On služi kaznu u Zabeli i ostalo mu je još dve godine da bi bio slobodan čovek. Ovaj kontroverzni član obezbeđenja poznatih je osuđen na 8 godina i 6 meseci jer je pljačkao prodavnice, benzinske pumpe, apoteke i cvećare!

Ogrezao u kriminalu

Zanimiljva družina

Živanović, koji je, inače, radio i kao obezbeđenje bivših supružnika Ane Nikolić i Raste Đurića, Zorice Marković i drugih pevačica, sumnjiči se da je upadao u radnje u Beogradu i uz pretnju nožem ili pištoljem od radnika otimao novac, dok ga je takođe uhapšeni saučesnik čekao u kolima i pomagao mu da pobege.

Pravdao se

Ovaj učesnik rijalitija je pažnju na sebe skrenuo je kao Kristijanov kum, zbog kog se u rijaliti čak uključio i sam Golubović, koji je tada zatvoru Zabela služio kaznu od osam godina zatvora zbog trgovine drogom i držanja oružja. Kristijan je pokušao da se opravda zbog druženja i kumstva sa Živanovićem, ali mu to nije pošlo za rukom.