Otvorena i direktna

Kakav je osećaj u iščekivanju prvog solističkog koncerta? - Veoma sam uzbuđena. Uz pozitivni haos koji ide uz pripreme, radujem se i trudim se da uživam u ovome. Ima dosta posla. Tu su plesne probe na 40 stepeni, pa s bendom, preko 25 ljudi s kojima komuniciram svakodnevno, a tu su i međuljudski odnosi. Ko ti najviše pomaže i šta te je ovo iskustvo naučilo? - Kada se održi koncert, to će biti ostvarenje jednog od mojih snova za života. Nadam se da je ovo samo početak, prvi koncert. Kada je ovakva produkcija u pitanju: ples, efekti, pevanje, svaka čast umetnicima koji su napravili koncerte jer mnogo rada i truda stoji iza toga. Tu su meseci i meseci prolivenog znoja. Veliki je zalogaj sve to, mnogi pevači uzimaju kredite i zadužuju se. - Da! Sad ne moram da pričam o kreditima, ali svakako je veliki zalogaj. Vrlo je zahtevno, nije isplativo što se tiče novca, ali to je ulaganje u karijeru i najvažnije je što ću ispuniti svoj san i tada ću biti spremna za mnogo veće stvari. Jedinstvena si i privatno i poslovno, koliko je teško izneti to? - Dosta je ludo, ali najvažnije je da svi budemo svoji jer na kraju dana to nema cenu. Možda u nekom trenutku to nije isplativije, ali vas čini srećnom.



S Reljom imaš skladnu zajednicu, dajete lep primer.

- Bio je komentar na mrežama koji mi je bio beskrajno simpatičan: "Svi se uzdamo u vas, molim vas, nemojte da zabrljate." Tako me je nešto steglo kad sam pročitala. Radimo najbolje što znamo u datom trenutku. Najviše sam ponosna na porodicu, ljubav i naš zajednički uspeh. Trudimo se svaki dan. Nismo savršeni i ne možemo da vam obećamo i garantujemo tu istu savršenost, ali ljubav je važna.

Preko čega prelazite jedno drugom?

- Ruku na srce, nije bilo većih problema, pa mi nije bilo teško preko toga da pređem. Bilo je mnogo teže na samom početku dok smo naučili da komuniciramo. Pričam sad kao da ima 100 godina, ali kad smo to prevazišli, sve je okej.

Kakav savet možeš da daš mladim mamama?

- Moja parola je sloboda i čista emocija. Treba da osluškujemo decu i da ih pratimo, a ne da namećemo naše, već šta njih čini srećnima.

Hvale te da nisi promenila lični opis.

- Svašta sam menjala na svom izgledu, ali mlade devojke do određenih godina ne treba ništa da rade na sebi dok ne budu sigurne da to stvarno žele jer nekada kasni pubertet. Mislimo da nešto želimo, a onda se ne osećamo tako. Posle ne možemo da vratimo vreme. Što manje, što prirodnije i što obazrivije.

Nedavno je mama Vesna završila u Urgentnom centru zbog zdravlja.

- Svaki put se uplašim, stalno je tako. Kada bilo ko u porodici kine, a kamoli nešto više. Srećna sam što se ona ne ustručava da zove pomoć. Imala je operaciju srca i svaka promena pritiska napravi da oseća nelagodu. Okej, to je neka klinička slika posle operacije, ali mora da proceni dokle može da gura. Ja sam joj zabranila da umre. Samo preti, moram i ja da pretim.

Hoće li od ponosa izdržati tvoj koncert?

- Rekla sam joj da se koncentriše.