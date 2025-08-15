Stars
ZVANIČNO: JELENA KARLEUŠA PETI ČLAN ŽIRIJA PINKOVIH ZVEZDA! Željko Mitrović sve potvrdio (VIDEO)
Vlasnik televizije Pink Željko Mitrović oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu i saopštio da je peti član žirija "Pinkovih zvezde" Jelena Karleuša.
Dva medijska maga srela su se u prostorijama Pinka gde su ovu odluku ozvaničili putem ugovora što je sve zabeleženo i javno objavljeno.
Pop diva prvo je poljubila Željka, a onda je on najavio sezonu za pamćenje.
Podsećamo, Kurir je prvi pisao da postoje pregovori, a sada je i zvanično odluka saopštena za javnost.
