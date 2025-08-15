Slušaj vest

Vlasnik televizije Pink Željko Mitrović oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu i saopštio da je peti član žirija "Pinkovih zvezde" Jelena Karleuša.

Dva medijska maga srela su se u prostorijama Pinka gde su ovu odluku ozvaničili putem ugovora što je sve zabeleženo i javno objavljeno.

Pop diva prvo je poljubila Željka, a onda je on najavio sezonu za pamćenje.

Detalji ugovora

Podsećamo, Kurir je prvi pisao da postoje pregovori, a sada je i zvanično odluka saopštena za javnost.

