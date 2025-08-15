Slušaj vest

Venecija je ovih dana bila svedok jedne od najlepših ljubavnih priča sa domaće scene. Legendarna pevačica Zorica Brunclik i njen suprug, istaknuti umetnik i producent Miroljunb Aranđelović Kemiš, obeležili su 40 godina braka obnovom bračnih zaveta – a njihova deca su im priredila iznenađenje koje će zauvek pamtiti.

Na poklon su dobili putovanje u grad romantičnih kanala, uz luksuzni smeštaj u čuvenom hotelu The Gritti Palace, gde noćenje košta preko 1 500 evra. Kada su ušli u svoju sobu sa pogledom na Veliki kanal, dočekali su ih šampanjac, jagode u čokoladi i emotivna poruka:

"Od srca čestitamo na 40 godina ljubavi, uživajte u medenim danima! Sa puno ljubavi, vaša deca.“

Tokom boravka, Zorica i Kemiš su uživali u svim čarima Venecije – vozili se gondolom kroz uske kanale, šetali mostovima ispod kojih odjekuje šum vode i nazdravljali zalascima sunca. Sve to je bilo nežno podsećanje da prava ljubav ne poznaje godine, već samo trenutke koje čuva zauvek.

- Venecija nas je dočekala u svom najlepšem izdanju, a u srcu samo ljubav. ❤️ Poklon naše dece – putovanje za pamćenje povodom obnove naših zaveta. Ljubav se ne meri godinama, već trenucima koje zajedno stvaramo – napisao je par po kome se u Srbiji meri trajanje ljubavi.

Iako su medeni dani prošli u znaku romantike, Zoricu i Kemiša sada čekaju velike obaveze – jer je ona, pored brojnih nastupa, i član žirija velikog muzičkog formata Pinkove Zvezde, a pred njima je sezona puna izazova i novih talenata.

