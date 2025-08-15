Slušaj vest

Kao bomba odjeknula je vest da će poslednji član žirija Pinkovih Zvezda biti Jelena Karleuša.

Iako su pop diva i medijski mag godinama bili u zategnutim odnosima, muzički projekat ih je spojio, a vlasnik Pink imperije je njihovu saradnju nazvao simbolom mira.

Željko i Jelena su pred kamerama potpisali ugovor, a nakon istog su bili raspoloženi da obaveste javnost o detaljima

"Niti Karleuša voli mene, niti ja volim nju, ali moramo iskoreniti mržnju, mi smo simbol mira. Nije bila mnogo zahtevna kada je reči o ugovoru, tražila je samo masažu, a ja sam bio rigorozan te sam stavio dve stavke. Prva, ne sme pominjati polni organ. Druga, ne sme pokazivati polni organ."

Pop zvezda se sve vreme smeškala, te su se na kraju i zagrlili i poljubili. Naravno, JK ne bi bila JK da nije imala određene komentare na račun članova žirija, a na meti joj je i ovoga puta bila Viki Miljković za koju joj nije bilo jasno šta tačno radi u foteljama "veličanstvene petorke".

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP537 Izvor: Kurir TV