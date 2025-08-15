Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica, em što hoće da se pokaže popularnijom i voljenijom nego što jeste, em što je za reklamiranje cveća angažovana i plaćena.

Navodno, fanovi Sofije Janićijević prilikom svakog njenog gostovanja u nekoj emisiji šalju ogromne bukete cveća, a istina je, po svemu sudeći, drugačija.

Sofija je sama ugovorila saradnju sa jednom cvećarom, sa kojom ima dogovor da joj u emisije šalje nekoliko raskošnih cvetnih aranžmana, za koje se misli da joj, navodno, šalju fanovi. Sve ovo raskrinkali su fanovi "Elite" na Instagramu, piše Pink.rs.

Odali jedni druge

1/10 Vidi galeriju Ljubav Sofije i Terze Foto: Print Screen, Print Creen Youtube, Printscreen

Iz pomenute cvećare Sofiji javno zahvaljuju na "divnoj saradnji", čime su potvrdili da sa njom imaju dogovor o kompenzaciji. Sofija se njima, takođe, zahvalila na storiju.

Ukoliko Sofiji cveće zaista šalju fanovi, kao što govori u emisijama, postavlja se pitanje zbog čega se zahvaljuje cvećari, a ne ljudima koji joj to šalju i njihovim fan grupama. Kada su bivšu rijaliti učesnicu raskrinkali i shvatili da obmanjuje naciju, komenatari na mrežama krenuli su da se nižu:

"Jadno, kakva paćenica", "Može li ni niže od ovog?", "Navikla je da se ljubav kupuje, samo što je sad kupuje sama sebi", "Sve sam videla, ali ovo je stvarno viši nivo nenormalnosti", samo su neki od komentara.

Pogledajte dodatni snimak: