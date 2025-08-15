Slušaj vest

Anastasija Ražnatović i Veljko Ražnatović često su na meti interesovanja javnosti zbog popularnosti svojih roditelja.

Na jednoj od društvenih mreža se pojavio video-snimak iz njihovih mlađih dana gde Veljko čupa Anastasiju za kosu, ali mu ni ona nije ostala dužna.

Kada je Ražnatović video da ga sestra sve vreme snima, opomenuo ju je da ne objavljuje video-zapis, što je ona uradila.

Veljko nije hteo da javnost vidi ovaj snimak

- Nećeš to obajviti Anastasija - govorio je Veljko.

S obzirom na to da je video šaljivog karatkera, i da predstavlja čarku brata i sestre, nizali su se samo pozitivni komentari ispod video-snimka.

