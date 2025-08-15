Slušaj vest

Anastasija Ražnatović i Veljko Ražnatović često su na meti interesovanja javnosti zbog popularnosti svojih roditelja.

Na jednoj od društvenih mreža se pojavio video-snimak iz njihovih mlađih dana gde Veljko čupa Anastasiju za kosu, ali mu ni ona nije ostala dužna.

Kada je Ražnatović video da ga sestra sve vreme snima, opomenuo ju je da ne objavljuje video-zapis, što je ona uradila. 

Veljko nije hteo da javnost vidi ovaj snimak

 - Nećeš to obajviti Anastasija - govorio je Veljko.

S obzirom na to da je video šaljivog karatkera, i da predstavlja čarku brata i sestre, nizali su se samo pozitivni komentari ispod video-snimka.

Ne propustiteStarsVELJKO RAŽNATOVIĆ BEŽAO OD POLICIJE: Filmska scena u Bečićima - izjurio kroz prozor, pa niz oluk, komšije obelodanile šok detalje! O ovome su svi brujali
StarsPOJAVILE SE ŠOK TVRDNJE DA JE U CIRIHU PRETUČEN VELJKO RAŽNATOVIĆ! Pominje se i Arkan, on se hitno oglasio: "Majko moja..." (FOTO)
Untitled-1.jpg
StarsVELJKO RAŽNATOVIĆ OBJAVIO NIKAD VIĐENU FOTOGRAFIJU SINA! Plava loknasta kosa u prvom planu, a jedan detalj na malom Isaiji su svi primetili... (FOTO)
Screenshot_1307.jpg
StarsCECINA SNAJKA OBJAVILA PORODIČNU FOTOGRAFIJU: Veljko Ražnatović uživa sa sinovima "Tigrovi"
rodic.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP538 Izvor: Kurir TV