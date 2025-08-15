Slušaj vest

Aleksandar Sofronijević je ne samo najpopularniji harmonikaš u Srbiji i regionu, već i vlasnik produkcijske kuće AS STUDIOTON, producent, aranžer i autor TV serijala "Majstori za dušu", a sada je otvorio i školu.

Naime, Sofronijević odskora, zajedno sa Ivanom Kljajićem, ali i drugim stručnjacima, obrazuje nove generacije profesionalaca u oblastima muzičke produkcije i dizajna zvuka. Akademija je počela sa radom u Beogradu, oslanjajući se na desetogodišnje iskustvo Beogradske škole zvuka.

Program ASPA Pro Academy (Academy of Sound Production and Art) osmišljen je tako da odgovori na potrebe savremenog muzičkog tržišta i omogući polaznicima da razvijaju sopstvene projekte koristeći najsavremeniju studijsku opremu i tehnologiju u AS STUDIOTON-u. Nastava se odvija kroz intenzivan studijski rad, a polaznici sarađuju sa vodećim ekspertima iz oblasti muzičke produkcije i dizajna zvuka u zemlji i regionu. Akademija organizuje i specijalizovane kurseve tokom cele godine, namenjene svima koji žele da se dodatno usavrše u pojedinim oblastima u muzičkoj industriji. Informacije i prijava su dostupni na sajtu ASPA Pro Academy, a o svom novom poduhvatu popularni Sofra kaže:

"Godinama se bavim muzikom i znam koliko mi je važno da kolege sa druge strane stakla budu obrazovane i profesionalne u svom poslu. Naš studio ima veliki potencijal u pogledu opreme i veliko mi je zadovoljstvo da smo ostvarili saradnju sa najboljim profesorima iz našeg regiona. Verujem da ćemo obrazovati i stvarati najbolje producente za našu zajedničku bolju budućnost u muzici. Svi su dobrodošli! I mladi ljudi željni znanja i kolege koje žele da usavrše svoje znanje".

A, da je u školi odlična atmosfera, svedoče i fotografije sa prvih časova održanih u Sofrinom studiju.

