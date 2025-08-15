Slušaj vest

Pevačica Nina Badrić (53) posvetila se veri, a sada je na Instagramu podelila fotografije sa jednog svetog mesta.

"Nosila si me kroz najteže dane nosiš me i kroz vodu i vatru. Majka", napisala je ona u opisu fotografije Majke Božije.

Jednom prilikom pevačica je priča o veri. Molitva joj mnogo pomaže da ostane jaka, pribrana i srećna osoba. Vera joj je, objašnjava, dala jedan duhovni mir i naučila je beskompromisnom davanju.

- Možda je to čak pronašlo i mene pre nešto više od 10 godina, kada te više svet kao takav ne može zadovoljiti maksimalno, uvek fali onaj jedan mali deo gde kažeš ok ali nešto nije potpuno. Jednostavno ja kao čovek se lakše nosim uz nekoga ko mi stoji za leđima - govori Nina.

"Život me nije štedeo"

Takođe, nedavno se prisetila teškog perioda u svom životu.

- Ovako je sve počelo! Napisao je davne 90’-te godine Rajko Dujmić. I da... Prvi profi ugovor je bio potpisan baš s njim i Hourom. Ne znam šta su tada čuli ili videli u toj nepoznatoj devojci, ali sve što je Rajko tada rekao brzo je postala moja stvarnost. Ona mala devojčica do danas nije skinula osmeh sa lica samo u inat životu- počela je Nina, pa nastavila:

“Bilo je tu svega: nepravdi, borbe, boli, rana, života koji me nije štedeo ni najmanje, pogrešnih susreta, polovnih ljubavi koje su više žuljale nego milovale, ignorisanja. Koliko sam samo nepravde podnela svih ovih godina, a da nisam pisnula niti reč. Kad se sada setim prođu me trnci otkud mi tada hrabrosti da se tako sama “bacim na glavu” – pa kud puklo. Ali ja sam oduvek bila ona ista cura iz centra Zagreba samo sa jednim snom. Muzika će biti moj život. I frajerica i dama. Borac po rođenju i karakteru.

