Slušaj vest

"Malo odmara, malo radim, sad se razredilo, ali radno je. Definitivno je pukla sezona, radim tamo gde je obostrano dobro, meni bude uvek puno, ne žalim se, super mi je", počeo je Đani i dodao:

"Slađa nije, ona je u Beogradu. Mi smo bili na odmoru u Turskoj, sad ide sa ćerkom opet. Ona ne voli zato što ja ovde uvek društvo, sedimo, cirkamo. Onda ona kaže: "Da li sam došla ovde da budem sa tobom ili da te tražim po plaži gde si?". Bolje ovako".

"Slađa i ja se nikad nismo posvađali"

1/6 Vidi galeriju Folker Radiša Trajković Đani neretko ima neslane šale, koje deli i objavljuje na društvenim mrežama, a jednom prilikom je okačio sliku sebe sa kragnom oko vrata. Foto: Printscreen/Magazin In, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kako ističe, Slađa i on nikada nisu imali nesuglasica u braku.

Foto: Printscreen Pink Tv

"Mi se nikada nismo ni posvađali. To je dugogodišnja ljubav naša od srca. Bilo je trzavica u braku oko gluposti. Slađa i ja se nikada nismo posvađali, uvek je bilo nešto oko dece, ili neka glupost. Nikad nije bilo da ja napravim problem ili ona. Pa kao ne pričamo dva, tri sata", priča on i dodaje:

"Ona je glava porodice. Ona mi je i leva i desna ruka. Bog mi je poslao nju, ne bih razmišljao o drugoj. Ona se meni ne meša u posao. Gleda svoja posla, nikad me ne pita ni koliko sam zarado para, ni gde idem. Uvek me pita: "Ljubavi, da li je sve okej?". Više se čujemo kad sam vani nego kad sam u Beogradu, tamo joj se ne javim po ceo dan".

"Ne spuštam moju cenu"

1/5 Vidi galeriju Pevač je bio srećan jer je okupio porodicu Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instasgram, Printskrin/Instagram

Đani je otkrio da li zbog krize spušta cene nastupa, na šta je odgovorio:

"Ne. Moja cena je moja cena. Ko hoće da plati pevam, ko ne plati - ne pevam. Nije problem da se koriguje ako je loše. Ali ovako ne. Svako ima svoju cenu".

Za bakšiš je pravi maher i to ne krije:

"Ja sam lepak za to. Koncert pevam, oni mi daju pare. Kad ti neko daje, greota da ne uzmeš. Za to sam tata-mata", poručio je on.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: