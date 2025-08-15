Slušaj vest

Reper Dragomir Despić Desingerica je rekao da uopšte ne razmišlja unapred o tome kako će se slagati sa Jelenom Karleušom u "Pinkovim zvezdama", već da se sve spontano odvijati.

Danas je kao bomba u medijima odjeknula informacija da će Jelena Karleuša biti nova članica žirija "Pinkovih zvezda".

Pored nje, prvi u nizu koji je potpisao ugovor za žiri pomenutog takmičenja je bio reper Dragomir Despić javnosti poznatiji kao Desingerica.

Despić se sad oglasio i otkrio šta misli kako će slagati sa Jelenom, te je rekao da ni o čemu ne razmišlja unaped, već da sve radi kako mu spontano dođe u tom momentu.

- Pa ne znam, iskreno ni ne razmišljam o tome, ja sam spontan lik tako da sve prepuštam trenutnoj situaciji i slučaju i ja jedva čekam da vidim kakav ću biti u ulozi žirija - rekao je Desingerica za Informer.

"Niti Karleuša voli mene, niti ja volim nju, ali moramo iskoreniti mržnju, mi smo simbol mira. Nije bila mnogo zahtevna kada je reči o ugovoru, tražila je samo masažu, a ja sam bio rigorozan te sam stavio dve stavke. Prva, ne sme pominjati polni organ. Druga, ne sme pokazivati polni organ."

Pop zvezda se sve vreme smeškala, te su se na kraju i zagrlili i poljubili. Naravno, JK ne bi bila JK da nije imala određene komentare na račun članova žirija, a na meti joj je i ovoga puta bila Viki Miljković za koju joj nije bilo jasno šta tačno radi u foteljama "veličanstvene petorke".

