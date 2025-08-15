Slušaj vest

Na društvenoj mreži "Tik Tok" nedavno se pojavio dirlljiv snimak jedne devojke koja je podelila šokantnu priču iz detinjstva. Naime, tokom NATO bombardovanja 1999. godine, njena majka ju je, tada bebu, u potpunoj panici ostavila kod pevačice Mire Škorić.

Prema njenim rečima, majka je u trenutku haosa, noseći bebu umotanu u roze ćebence, naišla na crni džip i, tražeći način da telefonira, na brzinu predala dete nepoznatim ljudima na čuvanje, bez da je primetila kome ga tačno ostavlja. Tek nakon što je završila razgovor, čovek koji joj je dao telefon rekao joj da joj dete na sigurnom, kod Mire Škorić.

- Kad se setim da me je mama usred bombardovanja 1999. godine, umotanu u roze ćebence, u panici, mahinalno ostavila random ljudima u crnom džipu na čuvanje, kako bi se popela do nekog stana da telefonira. Nije ni shvatila šta je uradila dok joj čovek koji joj je dao telefon nije rekao "Ne brinite, dete vam je s Mirom Škorić i njenim obezbeđenjem"

Ova neobična, ali dirljiva situacija pokazuje kakav je čovek Mira Škorić, a snimak je naišao na mnogobrojne pozitivne reakcije.

Podsetimo, Mira je jednom prilikom govorila o svojim hitovima, razlozima zbog kojih izbegava javni život, budućim planovima, pa se dotakla i perioda kada joj je u životu bilo najteže.

- Tokom cele karijere imala sam ozbiljne lomove. Mene je snašla ta užasna boleština i o tome ne volim da pričam. Teško mi je i samo kada se setim tog perioda kada sam imala četiri operacije na onkologiji, kada mi je život visio o koncu, s pitanjem da li ću ikada moći da pevam, pa sve te medijske pauze koje su išle uz to - objašnjava Škorićeva.

Ni u jednom trenutku nije poklekla

- Najgore mi je bilo što su mnogi iz mog okruženja, neki mediji, pa čak i prijatelji i kolege mislili ma nema ništa od nje, dosta je i pevala - istakla je Mira.

