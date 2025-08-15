Slušaj vest

Crnogorski novinar Božo Dobriša je nedavno uzburkao javnost tako što je raskrinkao jednog pevača i njegovu ljubavnu romansu sa muškarcem, iako je zauzet.

Naime, nakon što je izjavio da jedan od najpoznatijih pevača sa Balkana vodi dvostruki život, otkrio je da ga je upravo taj pevač kontaktirao jer je u medijima pričao da je gej.

whatsapp-image-20240703-at-4.34.04-pm-3.jpg
Foto: Dejan Milićević

- Kontaktirao me je glavni akter gej afere koja trese Crnu Goru. Pevač se prepoznao u priči. Zvao me je i molio da mu ne otkrivam ime. Rekao sam mu da ne brine i da nikada nikome ne bih ugrozio karijeru i brak. Kaže da tek sada vidi koliko su mediji moćni - izjavio je Dobriša.

"Maknuću se od onog malog"

Božo Dobriša zna sve estradne tajne Foto: Dejan Milićević, Privatna Arhiva

Kako je novinar naveo, pevač je priznao da želi da prekine vezu sa svojim partnerom, ali se plaši posledica.

- Maknuću se od onog malog, sa mnom je samo zbog para. Žena je ipak žena. Neće se on izgubiti. I ranije sam želeo da ga se rešim, ali me strah da me ne ucenjuje porukama i snimcima - navodno je rekao pevač, prenosi Informer.

