Pobednica "Zadruge" Luna Đogani i njena majka pevačica Anabela Atijas imale su žestoke okršaje u rijaliti programu, što je pratila cela nacija, a neretko su padale teške reči i optužbe.

Luna Đogani je sad priznala je da se gorko pokajala zbog svih ružnih reči koje je uputila Anabeli, kao i da majku tek sada razume.

1/9 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Instagram, printscreen YT, Damir Dervišagić

- Kajem se zbog toga što sam ikada dozvolila da imam bilo kakav loš odnos i raspravu sa svojom majkom, jer ja to tada nisam mogla da razumem. Sad kad imam svoju decu apsolutno ne mogu da zamislim da mi dete izgovori ružnu reč, okrene leđa, izabere nekog drugog umesto mene - rekla je Luna Đogani i dodala:

- Svaka majka želi dobro svom detetu samo što ne zna možda na pravi način da iskaže - priznaje Luna Đogani i otkriva u kom trenutku je zatražila oproštaj od Anabele.

1/5 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Printscreen, Pritntscreen

- Kada sam se porodila sa Miom tada sam osetila tu ljubav i tada sam imala potrebu da joj se izvinim za sve - izjavila je rijaliti zvezda.

Inače, Luna Đogani je otkrila i da je po izlasku iz rijalitija imala napade panike zbog kojih je bila prinuđena da pije lekove za smirenje.

kurir.rs/blic

