Marko Janjušević Janjuš je juče hitno operisan. Naime, njemu je krenuo kamen u bubregu, zbog čega je trpeo nesnosne bolove, pa je intervencija bila neophodna.

Janjušević se sada oglasio na svom Instagramu, a njegove reči su sve šokirale.

Janjuš se oglasio posle operacije
Foto: Printscreen

Naime, on je iskoristio priliku da se našali i rekao da zbog zdravstvenih problema neće moći da ima intimne odnose nu narednom periodu.

"Zbog zdravstvenih problema naredna dva dana neću moći da imam odnos... Hvala na razumevanju... Ljubim vas", napisao je Marko Janjušević Janjuš

Potpisao ugovor za Elitu 9

Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

Vest da Janjuš ulazi u Elitu potvrdio je vlasnik Pinka, Željko Mitrović, dok je zbog novonastale situacije Janjuševićev ulazak u rijaliti bio doveden u pitanje.

– Buridanov magarac je umro od gladi između dva plasta sena, jer nije mogao da se odluči koji će da pojede, paradoks slobodne volje. Rekoh, "između dva plasta sena“, a ne između Aleksandre i Maje. Ali pitanje je da li Janjuš više liči na francuskog filozofa Buridana ili na običnog Avatara od tri metra – napisao je Željko Mitrović, aludirajući na poznate Janjuševe ljubavne dileme iz prethodnih sezona.

– Visok 186 cm, a ovaj Buridanov Avatar ima tri metra i ne može da ubaci u koš, zapravo roler-koš, koji sam ja patentirao i koji ćete videti na kraju ove objave. Srećno, Janjuš, moj dobri – dodao je Mitrović u objavi na Instagramu.

