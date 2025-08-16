Influenserka Zorana Jovanović, široj javnosti poznata kao Zorannah, oduševila je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je otkrila da je od svog verenika Iloja Rumija. dobila raskošni, ali zakasneli rođendanski poklon.

Reč je o narukvici iz čuvene Van Cleef & Arpels Alhambra kolekcije, prepoznatljivoj po plavim cvetnim listovima, koje simbolizuju sreću i eleganciju. Ovaj specifični model izrađen je od 18-karatnog žutog zlata sa plavim detaljima, a njegova cena iznosi oko 5.750 evra, prema podacima koji su dostupni na internetu.

Zorana Jovanović Zorannah od verenika dobila narukvicu iz čuvene Van Cleef & Arpels Alhambra kolekcije, prepoznatljivoj po plavim listovima Foto: Pritnscreen Instagram

Sama birala verenički prsten

Zorannah je otkrila detalje i otkrila da je ona birala prsten.

- Dobijam puno pitanja o veridbi i vereničkom prstenu. Reći ću sada nešto veoma kontroverzno. Ja sam izabrala prsten! Nikada ne bih dozvolila muškarcu da bira nešto što ću ja nositi do kraja života. Sreća je da me moj dečko, tačnije moj verenik, poznaje veoma dobro. Zna da sam kontrol frik, da volim jako specifične stvari, i da ako mi se nešto ne sviđa ja to neću nositi. Ukratko, išli smo zajedno da biramo prsten - rekla je Zorana između ostalog.

Obožava njeno telo

- Konstantna tema su moje grudi, ne znam ni gde sam rekla da želim ponovo da ih radim - počela je Zorana kroz smeh i dodala da ne voli veličinu njenih grudi.

- Pomirila sam se sa tim da nikad neću moći da imam grudi kakve sam ja želela. Imam jako širok grudni koš i meni su moje grudi prevelike. U 90 posto slučajeva ih krijem. Eloj ih obožava. On voli velike grudi. Kad sam se bila ugojila u Americi 2023. godine, rekla sam da ću da ih izvadim, čovek je bio u depresiji, tako da od toga nema ništa - rekla je Zorana i priznala da bi volela da smanji grudi.

1/8 Vidi galeriju Zorannah Foto: Printskrin/Instagram, Instagram

- Smanjila bih ih malo. Ja sad imam 600 kubika, uradila bih 500, ali je problem što je moj grudni koš jako širok, ja sam stavila velike grudi da bih popunila rupu između koja je bila ogromna. Sada je nemam, ali su one, po meni, prevelike. Ne znam šta ću, ne ide mi se pod nož treći put, možda nekad posle deteta, ne smetaju mi, ali su teške. Međutim, on toliko uživa u njima da mi je to dovoljno - rekla je Zorana.

kurir.rs/blic