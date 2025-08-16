Slušaj vest

Miljana Kulić često je u centru pažnje javnosti, dok se o njenim mlađim sestrama, Tijani i Ani, gotovo ništa ne zna. Za razliku od starije sestre, one izbegavaju medijsku eksponiranost i vode miran život, a njihova majka Marija u više navrata je isticala da nikada nije imala problema sa njima.

Ana Kulić se profesionalno bavi fitnesom i radi kao instruktorka. Aktivna je na društvenim mrežama, gde redovno deli fotografije iz teretane i sa putovanja, a naročito privlači pažnju kada u prvi plan stavlja svoju isklesanu figuru. Nedavno je objavila seriju fotografija u kupaćem kostimu koje su izazvale brojne komentare i komplimente. Na slikama se jasno ističe njena atletska građa, a svaki detalj figure otkriva posvećenost sportu i treningu.

1/7 Vidi galeriju Ana Kulić u bikiniju Foto: Pritnscreen/Instagram

Diže tegove

Osim fitnesa, Ana je ostvarila i zapažene rezultate u dizanju tegova, gde se okitila sa dve zlatne medalje na državnom prvenstvu, o čemu je svojevremeno i sama govorila na Instagramu.