Slušaj vest

MC Aleks, bivša rijaliti učesnica i bivša devojka Jovane Tomić Matore, podelila je na Instagramu da prikuplja pomoć za lečenje svoje majke Ružice. Kako MC Aleks navodi, posle tri neuspešne operacije, jedina nada za oporavak jeste nastavak lečenja u inostranstvu.

- Mislila sam da nikada neće doći do ovoga, bar sam se trudila da ne dođe, ali prosto, neke stvari nisu u našim rukama. Nama bliski ljudi znaju da moja majka vodi borbu sa kičmom i da je u tri godine imala tri operacije koje su bezuspešne, odnosno slobodno mogu reći da su je doktori uništili - počela je MC Aleks.

1/7 Vidi galeriju MC Aleks moli za pomoć Foto: Pritnscreen Instagram

- Tri godine se borimo zajedno i tri godine žena na štakama hoda, a njoj je sve gore i gore i jedini način jeste da ona ode van naših granica i da probamo još to. Prošli petak je pokrenuta akcija prikupljanja novca za nju, da ode u Tursku na operaciju. Biću svima zahvalna, ko god podeli ovo, od velikog nam je značaja. I samo da vam kažem da uvek budete ljubazni prema ljudima jer nikada ne znate šta se krije iza društvenih mreža i sa čime se sve ljudi bore i šta nose na svojim leđima. Hvala svima koji su do sada bili tu - poručila je ona.

Potrebno 18.500 evra