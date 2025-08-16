Slušaj vest

Sofija Šašić, ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović, podelila je sliku iz kupatila i pobrala brojne komentare na račun svog izgleda. Naime, ona se nalazi na odmoru, a poslednja objava u plavom bikiniju izazvala je brojne komentare.

Fotografisaka se u kupatilu u minijaturnom bikiniju, koji je podigla do struka, dok je maramu koju je nosila preko spustila niže. Osim toga, Sofija se može pohvaliti izvajanom figurom i preplanulim tenom, koji joj savršeno pristaje.

1/5 Vidi galeriju Sofija Šašić u bikiniju Foto: Printscreen Instagram

Evo na šta troši najviše novca

Podsetimo, ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović nedavno je govorila o tome kako sebe ne smatra bahatom devojkom, a otkrila je na šta najviše novca troši.

- Nisam ja bahata, ali volim da trošim na sebe kada sebi mogu da priuštim šta želim. Kada mi se nešto svidi i kada se na nešto nameračim cena me ne interesuje.

Odrekla se očevog prezimena

Sofija je odrasla u porodici čiji su privatni životi često bili u središtu medijskih naslova. Njeni roditelji, pevač Željko Šašić i Sonja Vuksanović, razveli su se nakon burnog perioda u kojem je Sonja uplovila u brak sa Acom Lukasom, Željkovim kolegom i prijateljem. Taj potez izazvao je veliki skandal na estradi i dugo je bio tema javnosti. Kasnije je i taj brak završen razvodom, a Sofija je u jednom trenutku želela da uzme očuhovo prezime i odrekne se svog, što je ponovo privuklo veliku pažnju medija.

Ipak, iako su burne priče o njenoj porodici obeležile rane godine, čini se da je Sofija uspela da izgradi miran i stabilan odnos sa roditeljima. Sa majkom Sonjom je uvek bila bliska, a poslednjih godina sve češće provodi vreme i sa ocem Željkom. Njih dvoje su se nedavno zajedno pojavili u noćnom provodu, što je mnoge iznenadilo i obradovalo, jer su pokazali da su nesuglasice i prošlost ostavljeni iza njih.