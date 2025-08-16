TANGE PODIGLA DO PUPKA: Sonja Šašić napravila selfi u kupaćem u WC, spremna za plažu, a tek da vidite gornji deo bikinija (FOTO)
Sofija Šašić, ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović, podelila je sliku iz kupatila i pobrala brojne komentare na račun svog izgleda. Naime, ona se nalazi na odmoru, a poslednja objava u plavom bikiniju izazvala je brojne komentare.
Fotografisaka se u kupatilu u minijaturnom bikiniju, koji je podigla do struka, dok je maramu koju je nosila preko spustila niže. Osim toga, Sofija se može pohvaliti izvajanom figurom i preplanulim tenom, koji joj savršeno pristaje.
Evo na šta troši najviše novca
Podsetimo, ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović nedavno je govorila o tome kako sebe ne smatra bahatom devojkom, a otkrila je na šta najviše novca troši.
- Nisam ja bahata, ali volim da trošim na sebe kada sebi mogu da priuštim šta želim. Kada mi se nešto svidi i kada se na nešto nameračim cena me ne interesuje.
Odrekla se očevog prezimena
Sofija je odrasla u porodici čiji su privatni životi često bili u središtu medijskih naslova. Njeni roditelji, pevač Željko Šašić i Sonja Vuksanović, razveli su se nakon burnog perioda u kojem je Sonja uplovila u brak sa Acom Lukasom, Željkovim kolegom i prijateljem. Taj potez izazvao je veliki skandal na estradi i dugo je bio tema javnosti. Kasnije je i taj brak završen razvodom, a Sofija je u jednom trenutku želela da uzme očuhovo prezime i odrekne se svog, što je ponovo privuklo veliku pažnju medija.
Ipak, iako su burne priče o njenoj porodici obeležile rane godine, čini se da je Sofija uspela da izgradi miran i stabilan odnos sa roditeljima. Sa majkom Sonjom je uvek bila bliska, a poslednjih godina sve češće provodi vreme i sa ocem Željkom. Njih dvoje su se nedavno zajedno pojavili u noćnom provodu, što je mnoge iznenadilo i obradovalo, jer su pokazali da su nesuglasice i prošlost ostavljeni iza njih.
Danas Sofija otvoreno ističe da ceni ono što su joj roditelji pružili, ali i da se trudi da sama gradi svoj put – kroz studije, modne izbore i fitnes rutinu kojom neguje izgled i zdravlje. Iako je odrasla u porodici poznatih, ne krije da je želela da pronađe sopstveni identitet i da se izdvaja upravo po tome što ne zavisi od imena svojih roditelja.