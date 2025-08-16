KAMIN, AKVARIJUM, UMETNIČKE SLIKE... Zavirite u luks vilu od 500.000 € koju je Boban Rajović prodao: Samo u renoviranje uložio 200.000 €!
Boban Rajović prodao vilu koju je kupio od Dragane Mirković. Kako se tada šuškalo pevač je ovaj luksuz platio 300.000 evra, a uložio još 200.000 evra kako bi sve bilo po ukusu njega i njegove porodice. Što znači da je ovaj gušt platio pola miliona evra.
O renoviranju i nekretnini je jednom i govorio za medije:
- Uložili smo veoma mnogo novca u renoviranje kuće, ali i u opremanje. Najbitnije mi je da se oseti porodična atmosfera i toplina. Ono na šta sam posebno ponosan jeste ovaj akvarijum u koji sam potpuno zaljubljen - govorio je Boban, a onda je otkrio da na jedan detalj ni njegova majka nije ostala imuna.
Enterijer vile odiše udobnošću – neutralne bež nijanse, posebno na udobnoj garnituri koja poziva na opuštenu porodičnu atmosferu. Tapacirani kauč i fotelja jasno ukazuju da je dom osmišljen kao mesto okupljanja i druženja, a ne samo estetski impresivan ambijent.
Centralni deo prostorije zauzima kameni kamin sa rustikalnim detaljima – savršeno uklopljen u eleganciju celog ambijenta. Iznad kamina se nalazi slika, u kombinaciji sa elegantnom drvenom stolarijom, slika doprinosi estetskoj harmoniji između moderne i klasične note.