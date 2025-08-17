VAŽILA ZA NAJLEPŠU SRPKINJU, DOBIJALA NEPRISTOJNE PONUDE: Evo gde je danas Tijana Stajšić, mnogi kažu da ne liči na sebe (FOTO)
Nekadašnja manekenka Tijana Stajšić važila je za jednu od najlepših žena Jugoslavije, ali već godinama nije prisutna u javnosti.
Vrtoglavi uspeh
Tijana je rođena u Somboru 1984. godine i još kao tinejdžerka počela je da se bavi manekenstvom i postigla brojne uspehe.
Godine 2001. pobedila je na izboru za Mis Jugoslavije, a zatim se na svetskom izboru u Južnoj Africi plasirala u top deset lepotica, zauzela 6. mesto i time postala jedna od naših najuspešnijih misica.
Pored mode, bavila se i sportom, te je bila prvakinja Jugoslavije u karateu.
Rijaliti
Pažnju javnosti ponovo je privukla 2009. godine učešćem u rijalitiju "Veliki brat", gde je zavela glumca Dragana Marinkovića Macu.
Nakon toga je napustila manekensku karijeru i završila kurs za šminkanje čime se i danas bavi, a živi u Novom Sadu.
Tijana je oduvek bila veoma poželjna i san mnogih muškaraca, te je dobijala i nepristojne ponude.
- Ko god da se bavi ovim ili nekim drugim javnim poslom, neće biti potpuno iskren ako kaže da bar jednom u životu nije imao ponudu tog tipa. Pitanje je da li je prihvatio ili ne. Sve je stvar ličnog izbora. Do sada sam mogla biti milionerka! - rekla je Tijana svojevremeno za jedan dnevni list.
Tijana se prilično promenila od perioda kada je nosila titulu mis Jugoslavije, a mnogi komentarišu da je preterala sa estetskim operacijama.
Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: