Nekadašnja manekenka Tijana Stajšić važila je za jednu od najlepših žena Jugoslavije, ali već godinama nije prisutna u javnosti.

Vrtoglavi uspeh

Tijana je rođena u Somboru 1984. godine i još kao tinejdžerka počela je da se bavi manekenstvom i postigla brojne uspehe.

Godine 2001. pobedila je na izboru za Mis Jugoslavije, a zatim se na svetskom izboru u Južnoj Africi plasirala u top deset lepotica, zauzela 6. mesto i time postala jedna od naših najuspešnijih misica.

Pored mode, bavila se i sportom, te je bila prvakinja Jugoslavije u karateu.

Rijaliti

Pažnju javnosti ponovo je privukla 2009. godine učešćem u rijalitiju "Veliki brat", gde je zavela glumca Dragana Marinkovića Macu.

Nakon toga je napustila manekensku karijeru i završila kurs za šminkanje čime se i danas bavi, a živi u Novom Sadu.

Tijana je oduvek bila veoma poželjna i san mnogih muškaraca, te je dobijala i nepristojne ponude.

- Ko god da se bavi ovim ili nekim drugim javnim poslom, neće biti potpuno iskren ako kaže da bar jednom u životu nije imao ponudu tog tipa. Pitanje je da li je prihvatio ili ne. Sve je stvar ličnog izbora. Do sada sam mogla biti milionerka! - rekla je Tijana svojevremeno za jedan dnevni list.

Tijana se prilično promenila od perioda kada je nosila titulu mis Jugoslavije, a mnogi komentarišu da je preterala sa estetskim operacijama.

