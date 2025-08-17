Slušaj vest

Vlada Matović, poznat je kao nekadašnji član grupe Elitni odredi, koju su činili on i Relja Popović.

Ovi momci su ređali velike hitove, a nakon što je Relja otpočeo vezu sa Nikolijom Jovanović grupa se iznenadno i bez objašnjenja raspala, o čemu je Vlada svojevremeno rešio da progovori.

Medijska ilegala

Pevač se na početku razgovora osvrnuo na to što ga dugo nije bilo u medijima, iako javnost želi da ga vidi:

- Generalno, i dok sam bio u Elitnim odredima, i sad solo se nisam previše pojavljivao u medijima. Protekle dane sam proveo u izlascima, slavljima, tako se pogodilo, i pomalo u studiju. Uglavnom odmaram posle izlazaka. Moj savršen dan je kada sam srećan od ujutru do uveče - nastavio je Matović:

Vlada Matović nekad i sad:

- Nekad se tako probudiš, uradiš šta te čini zadovoljnim ili zbog gesta osobe koju voliš. Ne pratim ni pozitivne ni negativne komentare o sebi, jer sam dugo u ovom poslu i ne mogu da stavljam značaj na to.

Odnos sa Reljom

Ono što je uvek nezaobilazna tema jeste bend Elitni odredi i odnos sa kolegom Reljom Popovićem, o kom se mnogo spekulisalo da li su u dobrim odnosima, svađi ili nemaju kontakt:

- Čestitao sam Relji rođendan kačenjem slike i čestitkom na društvenim mrežama, i mislim da je poruka jasna. Relja i ja nikad nismo bili u svađi i to je dovoljno jasno.

Nikolija nije krivac

Po medijima se takođe pričalo da je razlog razlaza benda pevačica Nikolija Jovanović, sa kojom su snimili duet, a koja je potom započela vezu sa Reljom:

- Nikolija nikako nije mogla da bude kriva za raspad benda. Elitni odrede smo činili Relja i ja. Da je ona bila deo grupe i da se išta pitala, bila bi druga stvar. Jedini koju su odgovorni za to smo on i ja. Verovatno je publika sama pretpostavljala da je ona napravila svađu između Relje i mene, ili da ga je odvukla na drugu stranu.

