Jelena Ilić, bivša supruga Ivana Marinkovića, kupila je stan na Zvezdari, s kojim se pohvalila na društvenim mrežama.

- Kupila sam stan na Zvezdari, na ovoj lokaciji kvadrat se kreće oko 3.500 evra. Srećna sam, uzbuđena. Od ponedeljka počinjem da opremam, obavili smo potpisivanje ugovora i plaćanje. Sad ide onaj lepši deo. Stan izgleda jako dobro, zarada u rijalitiju je bila dobra. Stvarno luksuzno izgleda, nova gradnja je u pitanju - rekla je Jelena Ilić, pa otkriva da li će ponovo ući u rijaliti da se finansijski oporavi.

Jelena je na Instagramu pokazala stan na prvom spratu, koji za nju predstavlja i simboliku.

Njen bivši partner, Ivan Marinković oglasio se nakon što je saznala da je Jelena postala vlasnica stana.