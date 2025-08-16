Slušaj vest

Jelena Ilić, bivša supruga Ivana Marinkovića, kupila je stan na Zvezdari, s kojim se pohvalila na društvenim mrežama. 

- Kupila sam stan na Zvezdari, na ovoj lokaciji kvadrat se kreće oko 3.500 evra. Srećna sam, uzbuđena. Od ponedeljka počinjem da opremam, obavili smo potpisivanje ugovora i plaćanje. Sad ide onaj lepši deo. Stan izgleda jako dobro, zarada u rijalitiju je bila dobra. Stvarno luksuzno izgleda, nova gradnja je u pitanju - rekla je Jelena Ilić, pa otkriva da li će ponovo ući u rijaliti da se finansijski oporavi.

Jelena je na Instagramu pokazala stan na prvom spratu, koji za nju predstavlja i simboliku.  

Jelena Ilić kupila stan na Zvezdari Foto: Pritnscreen/Instagram

Njen bivši partner, Ivan Marinković oglasio se nakon što je saznala da je Jelena postala vlasnica stana.

- Nekako mi je ova žena konačno razorila srce jer se skućila. Prijavljena je i dalje ne mojoj adresi i nosi moje prezime. Pošto je kupila nekretninu mogla bi da se prijavi na drugu adresu, pa onda sve tužbe koje ima, samo da mi ne stižu. Jelenina porodica je zbog cele ove situacije morala da proda svo imanje koja ima u Leskovcu. Njena rođena sestra koja živi u Americi joj je kupila stan, nije ona ništa - rekao je Ivan.

